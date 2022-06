Algérie: Benabderrahmane s'entretient à Stockholm avec son homologue suédoise

Stockholm — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane s'est entretenu, jeudi à Stockholm, avec son homologue suédoise, Magdalena Andersson, en marge de sa participation en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de la réunion internationale de haut niveau sur l'environnement "Stockholm+50".

La rencontre a été une occasion pour passer en revue les liens privilégiés caractérisant les relations algéro-suédoises et réaffirmer la volonté des deux pays d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans divers domaines notamment au volet relatif à l'ouverture de perspectives de développement en vue d'élargir la coopération économique et renforcer l'investissement et le partenariat entre les deux pays.

Les deux parties ont mis en avant les échéances des relations bilatérales prévues durant la prochaine période visant à réactiver les mécanismes de coopération et à œuvrer ensemble pour examiner les partenariats possibles dans les domaines des énergies renouvelables, de l'industrie automobile et des technologies de pointe.

Elles ont également échangé les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et se sont félicitées de "la qualité" du dialogue politique entre les deux pays et la convergence de vues sur plusieurs questions examinées.

Le Premier ministre a saisi cette opportunité pour féliciter la Suède pour la coprésidence de la conférence de Stockholm, réitérant le ferme engagement de l'Algérie à contribuer aux efforts internationaux pour faire face aux défis environnementaux et climatiques.

Pour sa part, la Première ministre suédoise a exprimé ses remerciements à l'Algérie pour sa participation et sa contribution à la réussite de la conférence de Stockholm, affirmant la disposition de son pays à diversifier et renforcer davantage la coopération algéro-suédoise.