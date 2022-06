Congo-Brazzaville: Musique - Urbain Brazza festival revient avec une sélection poignante d'artistes

Pour la cinquième édition du festival qui se tiendra le 18 juin à l'esplanade du Palais des congrès, plusieurs artistes congolais et d'ailleurs feront vivre aux spectateurs une ambiance inédite. Urban Brazza festival est l'un des rares moments qui fait la symbiose entre les grands noms de la musique urbaine et les jeunes artistes de la sous-région Afrique.

Organisée depuis 2016 par Olivier Doumou, homme de scène, du spectacle vivant et producteur de grands événements, cette fête annuelle de la musique urbaine vise la promotion de la culture urbaine en mettant sur scène les artistes qui font la une dans leur pays. L'édition 2022 permettra aux jeunes d'exprimer encore une fois de plus leurs talents. Et, comme lors des précédentes, le public sera émerveillé par les artistes talentueux tels Afara Tsena Fukushima, Young Ace, le groupe MPR, Key Kolos, Diesel Gucci, Paterne Maestro, Jessy B, Tidiane Mario, Sam Samouraï, Shan'l, Dj Amaroula et bien d'autres artistes.

Ce rendez-vous se donne, par ailleurs, comme objectif de sortir la musique urbaine du ghetto, afin de mettre en lumière les jeunes artistes qui manquent de visibilité et de notoriété. Il est devenu, en quelques éditions, une opportunité pour les artistes locaux de rencontrer des professionnels, dont les tourneurs, managers, producteurs, etc., afin de signer des partenariats. L'initiative a déjà permis aux artistes congolais tels Makhalba Malechek de signer de partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile de la place. " Nous voulons encore, par cette édition, attirer l'attention des pouvoirs publics et des mécènes afin qu'ils aient un regard différent sur les musiques urbaines, qu'ils accompagnent ces jeunes qui, contre vents et marrées, se battent pour représenter le Congo à travers leur passion ", a déclaré Olivier Doumou lors de son passage à Radio France internationale, la semaine dernière.

" Il faut dire que dès que je suis rentré chez moi au Congo, j'ai constaté que des talents des jeunes urbains étaient présents et il leur manquait quelque chose, c'est-à-dire la visibilité et, il fallait prendre une décision très vite de créer un festival pour tous ces jeunes qui ont du talent, qui savent chanter de la RNB, de l'afro beat, il fallait les mettre en évidence et en lumière. L'idée aussi est de mettre le Congo Brazzaville et l'Afrique centrale en lumière pour dire au niveau international que le talent de l'Afrique est présent au Congo Brazzavillois ", a ajouté Olivier Doumou.

Pour lui, le métissage musical et culturel construit l'identité avec comme objectif de confronter la diversité des cultures, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité. Depuis sa création, Urban Brazza festival prend une nouvelle dimension pour devenir un événement africain majeur en proposant de s'immerger dans la créativité des cultures africaines. Si la musique reste le vecteur essentiel du festival, un large éventail d'activités pluridisciplinaires et sociales sera proposé afin de permettre une meilleure compréhension de la réalité actuelle du continent africain.