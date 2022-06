Congo-Brazzaville: Commune de Poto-Poto - Lancement des travaux de réhabilitation du Cercle culturel

Le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a lancé, le 2 juin, les travaux de réhabilitation du Cercle culturel de Poto-Poto, qui abrite le siège de la mairie de cet arrondissement. Le coût des travaux, dans leur première phase, est évalué à plus 386 930 000 F CFA

Le projet de transformation du Cercle culturel de Poto-Poto est co-financé par la commune de Brazzaville et l'Association internationale des maires francophones (AIMF). Les travaux proprement dits devront débuter incessamment et s'exécuteront en deux lots. La première phase consistera à réhabiliter entièrement le bâtiment principal qui abrite le siège de la mairie de Poto-Poto, un édifice construit en 1943.

Ainsi, seront rénovés l'allée principale du bâtiment ainsi que le bloc administratif abritant le cabinet du maire. Il est prévu aussi la modernisation de la grande salle de mariages afin d'en faire une salle de diffusion des arts de la scène, dotée de 460 places assises, avec une mezzanine de 200 places.

" Le Cercle culturel de Poto-Poto permettra aux artistes et opérateurs culturels œuvrant dans diverses disciplines de disposer d'un espace professionnel de création et de diffusion artistique, loin des pratiques amateurs. Le souhait est que le public de Poto-Poto et de Brazzaville en général profite de la diversité de la création locale en vue de découvrir des talents émergents et confirmés ", a précisé le conseiller socio-culturel du maire de Brazzaville, Gervais Hugues Ondaye, qui a présenté les caractéristiques techniques de l'ouvrage.

A côté du bâtiment principal, sera construite une autre bâtisse d'un étage, de plus de 270 m2, comprenant au rez-de-chaussée une salle de répétitions, des loges, un atelier de fabrication des costumes de scène, des toilettes et un restaurant. A l'étage, a précisé Gervais Hugues Ondaye, seront érigés le secrétariat général de l'arrondissement, l'état civil et des salles annexes réservées aux répétitions. Le coût des travaux, pour cette première phase, est évalué à plus 386 930 000 F CFA.

Le second lot, quant à lui, portera sur la construction d'un autre bâtiment annexe de deux niveaux comportant des salles de répétition pour artistes, un atelier de couture de costumes pour artistes, un restaurant moderne et des bureaux administratifs dédiés au service d'état civil de la mairie. Le coût des travaux pour ce lot sera évalué au moment opportun.

Notons que les travaux de réhabilitation du Cercle culturel de Poto-Poto ont été lancés en présence du préfet de Brazzaville, Cerbet Iboko Onanga, et des partenaires de la mairie.