Ile Maurice: Torture policière | Un ex-équipier de Derochoonee - "Kan pe bwar lerla tir portab pou get sa bann video-la, boufonn bann sispe"

"Tortir dimounn-la ziska li népli kapav." "Pou zot sé montré ki zot for." "Zot fer vantar" avec ces vidéos choquantes de torture, nous confie ce policier qui faisait partie de l'équipe d'enquêteurs de l'inspecteur Derochoonee. Il a été muté, ne pouvant s'adapter à ces "méthodes" d'interrogatoire musclées.

Ce policier, qu'on appellera Karrim, faisait partie de cette "terrible" équipe d'enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge. Même s'il était passionné par son travail, la pratique peu commode de cette unité lui a valu une mutation. Il était un des rares qui goûtait peu à ces "méthodes" d'interrogatoire musclées.

Il raconte qu'il est connu que les hommes de l'inspecteur Kailash Derochoonee ont l'habitude de soutirer des aveux de cette façon. "Tortir dimounn-la ziska li népli kapav." Pour lui, même s'il comptait plusieurs années de service, il ne voulait pas s'adapter à cette méthode d'interrogatoire. "Mo ti vinn anplis ek ti fer transfer mwa."

Notre interlocuteur confie que c'est le constable R. qui était chargé de filmer les vidéos. "Li filmé tou séki pasé li." Et qu'est-ce qu'il faisait de ces vidéos ? Il affirme que le constable en question les postait sur un groupe WhatsApp où communiquent tous les policiers de leur équipe. "Zot fer vantar ar sa. Pou zot sé montré ki zot for."

Souvent, les policiers de l'équipe de l'inspecteur Derochoonee se vantaient auprès de leurs proches en leur montrant ces vidéos ou "kan zot pé bwar,lerla tir portable pou get sa bann vidéo-la ek lerla boufonn bann sispé-la". Il indique que ces méthodes ne sont pas utilisées sur tous les suspects. "Sa métod-la servi ek bann ki pa fasil pou met lamé lor zot ou ki donn zot du fil à retordre", explique ce policier.

La victime avec la roue "avait créé un faux profil pour insulter des policiers"

une question sur l'identité de la victime engoncée jusqu'aux hanches dans un pneu, qui supplie les policiers d'arrêter son supplice, notre interlocuteur soutient que ce dernier avait, en fait, créé un faux profil sur Facebook pour insulter des policiers et qu'aucune plainte n'avait été enregistrée contre lui.

Ce qu'en pensent des collègues

La CID de Terre-Rouge se trouve sous les feux des projecteurs et fait l'objet de vives critiques. Plusieurs éléments de cette unité ont été mutés depuis l'éclatement de cette affaire et, pour certains, ce n'est pas une fierté en ce moment de dire qu'ils sont affectés à la CID de Terre-Rouge. "Kouma ou pou kapav dir enn dimounn ou travay CID Terre-Rouge, la? Nou pou gagn difikilté pou rant dan bann plas so partou kot nou alé sa kapav enn problem pou nou. Li maléré ki akoz dé-trwa tou pas dan mem panié", confie une source.

Cependant, certains policiers soutiennent ouvertement ces agents incriminés, à en juger par leurs posts Facebook, déclarant que "once a blue always a blue". D'autres demandent : "Kan éna may voler dan karo ki zot fer?" ou affirment que "dimounn kinn viktim vol, viol ou inn perdi so fami dan enn krim ki koné ki linn pasé" et insistent que "si ou ti pas ladan ou pa ti pou vinn kritiké".

Cette solidarité ne s'étend en revanche pas à l'ensemble de la profession. Nombreux se disent choqués. "Mo'nn gagn sok mo mem kan mo'nn trouv sa. Pe inport ki enn dimounn inn fer, mo'nn toultan tret enn akisé avek respé", dit un agent, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi des collègues n'arrivent pas à en faire de même.

Plusieurs policiers dénoncent le fait que beaucoup font preuve d'excès de zèle. "Li bien trist séki finn pasé. Ou karyer al mal fini enn sel kou, mé selma li vré, éna inpé tro fer", lâche un officier.