Madagascar: Kalash au pays - Un concert au Palais des Sports Mahamasina le 9 juillet

Kalash, le chanteur français d'origine martiniquaise, viendra pour donner un concert à Madagascar au mois de juillet prochain. Ce sera son premier séjour sur la Grande Ile.

L'Empire Gasy Event, l'organisateur de l'événement, a décidé que ce grand show se tiendra finalement au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina alors qu'il était prévu initialement se dérouler au Coliseum Antsonjombe, après un sondage sur les réseaux sociaux.

Il montera sur scène pour 1 heure et demie de show dans l'après-midi du samedi 9 juillet. Mais des artistes malgaches tels que Johanne, Arione Joy, Rak Roots et Basta Lion seront aussi de la partie ainsi que des DJ professionnels malgaches travaillant en France, qui viendront également réchauffer l'ambiance. Le show ne s'arrêtera pas là pour l'artiste international. On sait que Kalash donnera encore un showcase, plus intime cette fois-ci à l'Ibis Ankorondrano après ce grand spectacle, plus tard dans la soirée de ce samedi-là.

En ce qui concerne le choix de l'artiste, Alendris, le directeur général de l'Empire Gasy Event d'expliquer que Kalash est un artiste qui touche toutes les générations puisqu'il a déjà une quinzaine d'années de carrière musicale derrière lui. De plus, il a été enthousiaste et n'a pas hésité à accepter la demande des organisateurs en sachant qu'il s'agit de Madagascar.

Aucun sang malgache pour cet artiste par contre. De son vrai nom, Kevin Valleray, Kalash est né le 12 juin 1988 à Strasbourg. Il quitte la métropole avec ses parents alors qu'il est encore âgé de deux mois. " C'est un artiste aux chansons très variées et nous pourrons bien comprendre ce qu'il dit dans ses chansons puisqu'il chante en français", ajoute le DG de l'Empire Gasy Event. Son tout dernier album Tombolo, sorti en mai dernier, contient par exemple des slows. Ce qui paraît un peu surprenant puisque Kalash est un chanteur de reggae dancehall mais également un rappeur.

Il commence la musique alors qu'il n'a que 15 ans et débute dans les sound-system underground dès 2003. Mais avant cela, il passe son enfance dans une atmosphère religieuse au sein de l'Église adventiste du septième jour, au côté de son père, qui a aussi étudié la théologie en Jamaïque. Ses trois titres, Only God can judge me, 4 croisées et surtout Selon moi, expriment cette dimension religieuse et spirituelle. Il réalise son premier album en 2010 et en 2011, remporte le prix SACEM martiniquais de la catégorie Reggae Dancehall pour sa chanson Pran Pié.

Le 6 mai 2016 sort Kaos, son 3e album qui est certifié disque d'or quelques mois plus tard, en juillet 2016. Mwaka Moon, un single qu'il chante avec Damso, un rappeur belgo-congolais en 2017 est certifié single de Diamant, tout juste quelques semaines après sa sortie.

On sait que Kalash est prévu arriver à Madagascar dans la nuit du jeudi 7 juillet pour repartir le lundi 11 juillet. En attendant, les billets du concert sont déjà disponibles sur la plateforme Ticketplace.io.