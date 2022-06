Madagascar: Filière lait - Pérennisation des résultats du projet CASEF dans la Vakinankaratra

La mise en œuvre du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) prendra fin en décembre 2022. Hier, les responsables du projet ont organisé un atelier pour le bilan technique sur le fonctionnement des laboratoires mobiles de contrôle de lait. Un événement qui s'est tenu dans la salle Ivotika au Palais de la région Vakinankaratra.

À noter que le Projet CASEF sous tutelle du MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage) a financé un ensemble d'activités articulées autour du déploiement des laboratoires mobiles de contrôles de lait dans cette région. Ces activités visent l'amélioration du standard de qualité du lait qui constitue un des leviers de cette chaîne de valeur.

" La clôture du projet CASEF étant prévue pour décembre 2022 et dans une démarche de transfert des activités réalisées aux parties prenantes ou/et structures qui sont prédestinées ou ayant la potentialité à assurer le relais, cet atelier de bilan est organisé afin de capitaliser les réalisations en mettant en exergue les pratiques qui ont permis de mettre sur pied les activités afin d'en tirer des leçons permettant de faciliter la prise en main par les structures suscitées de ces activités, identifier les problématiques et recommander les actions correctives pour viser la durabilité du système et des activités ou services d'appuis délivrés par le projet et identifier également les renforcements de capacité des structures relais, à court termes, pour améliorer davantage les effets et impacts des activités et pour améliorer leur capacité à reprendre les activités ", ont expliqué les responsables de la mise en œuvre du Projet.

Parmi les participants à l'atelier figurent des responsables au niveau de la région Vakinankaratra, de la DRAE (Direction régionale de l'Agriculture et de l'Elevage), de la direction régionale du ministère de la Santé, des membres des forces de l'ordre, ainsi que des acteurs de la filière lait.