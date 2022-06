Congo-Kinshasa: ECONEWS - " Arrivée du Pape François en RDC : Kinshasa déploie de gros moyens "

Les journaux parus ce vendredi dans la capitale congolaise ont réservé une place de choix aux à l'information sur les préparatifs de l'accueil du Pape François, en RDC. Sur ce, ECONEWS titre en sa Une : " Arrivée du Pape François en RDC : Kinshasa déploie de gros moyens ". Cet hebdomadaire note que pour la première visite du Pape François en RDC, Kinshasa a déployé de gros moyens. Jeudi devant la presse, conviée sur le site de l'aéroport de Ndolo où le Pape va célébrer sa messe pour les catholiques de la RDC, souligne ce journal, le gouvernement congolais, en collabration avec la Nonciature apostolique, a donné toutes les garanties d'un événement qui sera à la hauteur d'un grand pays.

Ce tabloïd fait aussi savoir que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a convié la presse à un briefing spécial consacré à ce grand événement, de portée à la fois religieuse que politique. La Prospérité poursuit avec le porte-parole du gouvernement qui en appelle ainsi à la mobilisation générale pour l'accueil du Pape François, début juillet prochain, en RDC. Jeudi, précise ce quotidien, Patrick Muyaya a palpé personnellement du doigt l'évolution des travaux de construction du podium papal à l'aérodrome de Ndolo, site retenu à Kinshasa pour la toute première messe de François en RDC, le 03 juillet prochain.

Dans la même logique de mobilisation, indique ce tabloïd, Patrick Muyaya a révélé à l'attention des utilisateurs des Smartphones, d'ici comme d'ailleurs, que plusieurs plateformes sont disponibles sur les réseaux sociaux pour plus d'informations liées au séjour du Pape à Kinshasa. Dans les jours qui viennent, le porte-parole du gouvernement a promis de mener la même campagne de mobilisation à Goma, note La Prospérité. Ce journal rapporte que l'Ingénieur Jésus Noel Sheke, pour sa part, s'est appesanti sur l'exécution des travaux de Ndolo dont la fin interviendra au plus tard le 30 juin prochain.

A en croire Jésus Noel, poursuit ce quotidien, il est prévu au total 6 sites dont 5 à Kinshasa et 1 seul à Goma. A Kinshasa, a assuré cet ingénieur, 32 voies d'accès sont prévues pour cette circonstance et l'espace entier, l'aérodrome même, mesure près de 850. 000m², avec 25 zones et un podium jamais réalisé auparavant, de par sa grandeur estimée à 1400m², a souligné ce quotidien.

L'Avenir ne change pas de chapitre et titre en sa manchette : " Messe du Pape François à Kinshasa le 03 juillet 2022, 2 millions de fidèles attendus à Ndolo ". Dans ses colonnes, ce journal cite le Nonce apostolique, Mgr Balestero qui a indiqué que cet événement apporte une grande joie au peuple congolais, assurant que le Pape vient réconforter les Congolais et leur dire de se mettre debout. Cette autorité religieuse de l'église catholique, en RDC, a également noté que la RDC est un pays synthèse en termes de l'environnement, la paix, l'émigration, le dialogue interreligieux et le développement, soutient l'Avenir. Pour sa part, l'ingénieur Jésus Noël Sheke a indiqué que l'aérodrome de N'dolo qui accueillera plus de 2 millions de personnes, est le 2ème site pour Kinshasa, après celui du Palais de la nation qui va accueillir le Saint père, rapporte ce quotidien.

Forum des AS revient sur les assurances du Nonce Apostolique, qui, devant la presse, a confié que le Pape François sera en RDC à la date annoncée malgré son problème au niveau de genoux. Le représentant du Pape en RDC a également fait savoir que le Souverain pontife va apporter un message de paix et de réconciliation en Jésus-Christ au peuple congolais, ajoute ce quotidien qui rappelle que le Saint-Père est attendu au pays du 2 au 5 juillet prochain et dira deux messes à Kinshasa et à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Forum des AS signale par ailleurs que le ministre de la Communication et Médias se réjouit de l'arrivée du Pape pour apporter un message de compassion et de réconciliation aux Congolais. A l'occasion, barre ce tabloïd, le patron du secteur média congolais signale que la dernière la visite du pape catholique en RDC remonte en 1985, où Jean-Paul II avait séjourné en RDC alors Zaïre.

Pour sa part, le journal Africa News planche sur le programme officiel du Pape François en RDC. Il note que le Saint Père arrive à Kinshasa le samedi 2 juillet prochain à 16 heures et une heure après, soit à 17 heures, il aura droit à l'accueil dans le cadre de la cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation avant d'être reçu par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi dans la salle présidentielle.

A 18 heures 30, poursuit cet hebdomadaire, le Pape François pourra rencontrer les autorités congolaises et le corps diplomatique, dans le jardin du Palais de la Nation alors qu'à 19 heures 15, il effectuera le déplacement de la Nonciature apostolique de Kinshasa, où il aura une rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus. La journée de dimanche, dès 8 heures, il aura lieu la sainte messe, comme déjà dit, à l'aéroport de Ndolo avant de sa rencontre avec les évêques, prêtres, religieuses, religieux et séminaristes à la Cathédrale Notre-Dame du Congo, rapporte Africa News.

Et Le lundi, précise ce journal, le Pape François se rendra, dès 6 h 45 à l'aéroport international de N'Djili pour Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, où il dira une messe au camp de Kibunda avant de rencontrer, à 17 heures, les victimes de la violence à Beni au Centre d'accueil du Diocèse de Goma.