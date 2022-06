Congo-Brazzaville: Bio - La salade de fruits sauvages et le goût de l'enfance

De l'enfance à aujourd'hui, Louise a vitaminé son parcours pour créer Saveur Bio Congo pour souligner l'idée qu'il est essentiel à la santé de manger cinq fruits ou légumes par jour. Et comme ça, le bon goût du terroir, on aurait tort de s'en priver. Louise Mbhon est née il y a 28 ans à Brazzaville. A peine son baccalauréat en poche, elle entre dans la vie active car elle n'a qu'une ambition :

Etre entrepreneuse ! Alors, la jeune femme de Poto-Poto trace l'itinéraire d'une " executive woman " pressée par le temps et ses rêves d'enfance. Après s'être expérimentée sur le terrain, gérant notamment les boutiques " Made in Africa Shops ", Louise est aujourd'hui ce qu'elle a toujours voulu devenir, la femme battante et la tête pensante de Saveur Bio Congo, une structure spécialisée en produits agroalimentaires naturels.

Cette passionnée d'art culinaire semble avoir pour recette celle du succès comme en témoigne notamment sa salade de fruits sauvages. " C'est le produit phare de notre gamme, typiquement congolais et apprécié plus particulièrement par les femmes enceintes et personnes convalescentes qui, après une perte du goût, retrouve une saveur doucement acidulée. Mais c'est aussi naturellement une véritable gourmandise ", a confié la jeune entrepreneuse qui a à cœur de valoriser les produits naturels du terroir.

A remonter le temps, cette salade de fruits sauvages a le goût de l'enfance et, pour décors, le théâtre agité des marchés riches en couleurs où la petite Louise courait fréquemment pour y acheter mangues vertes, barbadines, tondolo ou autres matombo. " Oui, enfant, je composais moi-même mes salades de fruits sauvages et je me souviens que ma tante m'avait soufflé à l'oreille l'idée de les commercialiser un jour lorsque je serai plus grande. Je crois que le déclic de Saveur Bio Congo est né de ce jour là ", a poursuivi Louise qui commercialise, par ailleurs, des jus d'agrumes naturels et compotes de fruits comme pour rappeler à la population que le Programme national nutrition santé recommande de manger cinq fruits ou légumes par jour.

On se laissera facilement tenter par un jus naturel, sans sucre ajouté, de corossol, d'orange ou d'ananas, une compote de mangue ou fruits de baobab aux saveurs typiquement tropicales et naturellement par la salade de fruits sauvage pour faire avec Louise et Saveur Bio du Congo le plein de vitamines !