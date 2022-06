Congo-Brazzaville: Vacances - Le rendez-vous de Brazzaville

Le mois de juin est arrivé, avec lui des promesses d'évasion. La saison sèche prend ses marques et Brazzaville se pare des couleurs de liberté. A quelques semaines de la fermeture des écoles, à l'heure où plusieurs familles regardent vers l'horizon pour faire écouler ces trois mois de vacances, et si Brazzaville était la destination ?

Les vacances sont la période de l'année qui rime avec envie d'ailleurs, de nouvelles rencontres et de découvertes. A ceux qui peuvent se le permettre ou qui s'y sont préparés, prendre l'avion est souvent de l'ordre du réflexe avant de pouvoir affronter la nouvelle année, qui vient avec ses défis et ses challenges.

Quitter Brazzaville pour quelques semaines ou quelques mois devient la première idée qui se présente à l'esprit de plusieurs alors qu'avec un peu d'idées et de créativité, cette ville peut être une destination de choix à bien d'égards. Premièrement : le soleil. Vacances riment avec bains de soleil, à cheval sur l'Equateur, le Congo est un pays baigné de soleil et de lumière. En saison sèche, après les matinées brumeuses au ciel couvert qui laisse entrevoir une pluie qui ne tombera que dans trois mois, aux alentours de 10 h et jusqu'en fin de journée, Brazzaville baigne dans un soleil idyllique, prêt à réchauffer même les cœurs les plus engourdis par les turpitudes de la vie.

Deuxièmement: les vacances donnent l'occasion de redécouvrir Brazzaville ou la destination Congo autrement. Entre obligations professionnelles et scolarité des enfants, la routine devient sclérosante au bout de neuf mois. Niché au cœur de l'Afrique centrale, le Congo est la destination par excellence des amoureux de la nature et des militants de la cause écolo. Avec ses parcs et ses réserves naturelles ainsi que des moyens d'exploration désormais rendus possibles par des guides touristiques qui proposent des cartes personnalisées, faire du tourisme chez soi est encore de l'ordre du privilège.

Enfin, pour ceux et celles qui ont un esprit citadin bien ancré et qui ne pourraient être séparés de la mondanité ne serait-ce qu'une seule seconde, là encore, Brazzaville ne défaillit pas. Pour changer de cadre et s'éloigner un peu du nid qui a couvé la famille pendant neuf mois, il est encore possible de profiter d'un cadre luxueux, digne d'un tableau de voyages, en restant dans sa ville natale. En effet, à côté de l'offre parfois onéreuse des grands hôtels, l'immobilier saisonnier fait son petit bout de chemin. Avec une offre qui n'a rien à envier aux hôtels cinq étoiles, et une balance qualité-prix stable, il ne reste plus qu'à étoffer soi-même son agenda pour profiter au maximum de ce temps de liberté.

Là encore, Brazzaville a une offre de loisirs et divertissements. Pour une envie d'emplettes, les grandes enseignes continuent de miser sur cette ville. On aura ainsi vu débarquer les précédents mois des marques de luxe dans divers domaines : habillement de luxe, habillement pour enfants et même immobilier. Pour ceux qui ont des goûts plus exotiques et plus charnels, les marchés de Total et de Poto-Poto restent encore incontournables. Côté culture, les centres culturels et cinémas ont une carte bien chargée pour les prochains mois, pour le plaisir de tous les Congolais et leurs invités.