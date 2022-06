Congo-Brazzaville: A la découverte de... Rodes Goma, champion de Brazzaville

Champion à plusieurs reprises au niveau national, Rodes Goma est un jeune escrimeur brazzavillois qui nourrit de grandes ambitions. Outre sa volonté à initier gratuitement les Congolais à l'escrime, il compte participer aux plus grandes compétitions de la discipline. Pratiquant d'escrime depuis 2011, Rodes compte dans sa gibecière plusieurs médailles. Il a, en effet, beaucoup plus de médailles d'argent et en or gagnées lors des compétitions internationales, nationales et départementales.

" Mon rêve est de toujours aller en avant et réaliser des grands exploits en mon nom propre et celui de mon cher Congo. Tout athlète rêve toujours d'aller plus loin et réaliser des parcours et performances intéressants. Il faut gagner des compétitions, des combats et atteindre un niveau professionnel. Je suis optimiste car, comme disent souvent nos coaches, chaque victoire te pousse à faire mieux, voilà pourquoi nous travaillons dur ", explique -t-il.

Dans cinq ans, ce champion s'imagine porter une médaille sur la scène internationale. Retenu parmi les Diables rouges qui préparent actuellement les championnats d'Afrique qui auront lieu en Egypte, Rodes Goma se dit prêt à donner le meilleur de lui-même pour honorer le Congo, " malgré quelques difficultés ".

Ceinture jaune au taekwondo, il a tenté plusieurs sports mais s'est focalisé depuis plusieurs années à l'escrime, un sport qu'il qualifie de meilleur. C'est, d'ailleurs, grâce à ce sport qu'il a participé à la grande messe sportive des jeunes du continent : les Jeux africains de 2015 à Brazzaville. C'est finalement l'ambiance et le classement du Congo (5e) qui l'ont boosté et suscité plusieurs grands espoirs en lui. Des rêves qu'il continue à nourrir et souhaite les concrétiser.