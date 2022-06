Afrique de l'Est: Photographie - Dans les profondeurs cachées des " Portraits dansés " de Christèle Arras

Photographe indépendante d'origine française et basée au Rwanda, Christèle Arras a réalisé une série photographique nommée " Portraits dansés ", dans le cadre de la deuxième édition du festival Kokutan'Art, qui s'est tenue à Brazzaville du 27 mai au 1er juin, sur le thème " L'Afrique qui vient ".

Christèle Arras a récemment tenu une carte blanche à l'Institut français du Congo de Brazzaville, visant à décortiquer son travail face au public. " Portraits dansés " est le deuxième fragment du projet photographique intitulé " De la poussière aux étoiles". L'œuvre a été réalisée avec une troupe de jeunes danseurs repérés dans les rues d'Abidjan, en Côte-d'Ivoire. " J'ai pris ces photographies durant une répétition de danse à l'école, les pieds dans la mare dans un quartier populaire d'Adjamé, à Abidjan, où de jeunes danseurs issus d'un milieu défavorisé suivent des cours gratuitement ", a fait savoir Christèle.

Selon elle, la danse est pour ces jeunes une raison d'exister, de s'exprimer face aux maux de la société et de pouvoir s'en sortir, en ce sens qu'ils n'ont pas eu droit à l'éducation suite aux manifestations politiques qui ont sévit en Côte d'Ivoire. Attirée par le mouvement des pas de danse de ces jeunes depuis plus de deux ans, Christèle Arras a voulu immortaliser ces instants, d'où le thème " Portraits dansés ".

" Le mouvement, c'est vraiment l'essence de la danse et la danse est à son tour leur essence à eux. Dans cette série, j'ai traité les images de façon à ce que leurs peaux soient en noir et blanc mais, j'ai gardé la couleur de leurs habits pour monter l'énergie et le dynamisme qui montrent aussi cette Afrique qui vient, c'est-à-dire une jeunesse qui a de l'avenir devant-elle ", a dit Christèle Arras, ajoutant: " Ce jour-là, les élèves ont dansé devant mon objectif en costumes aux couleurs vives et avec des accessoires. Je voulais faire leur portrait alors qu'ils étaient en mouvement. Il s'agissait pour moi de saisir leur raison d'être par dessus tout. Pour nombreux d'entre eux, c'est une histoire de fusion et une question d'avenir ".

Doté aujourd'hui d'une expérience professionnelle qui ne dit pas son nom, Christelle Arras est une autodidacte qui n'a pourtant guère fait des études de photographie, ni appris aux côtés d'un professionnel. Sa passion pour ce métier a débuté dès son adolescence, aux cotés de sa sœur ainée qui lui avait doté d'un appareil photo ainsi que de plusieurs images photographiques. Ce qui a permis à Christèle de mettre ses études de cinéma à côté pour se consacrer entièrement à la photographie et organiser des événements culturels.

Elle est actuellement fondatrice de plusieurs collectifs de photographes dans les pays d'Afrique. Parmi ceux-ci, on note le Flash Abidjan en 2016, en Côte d'Ivoire, et le Flash Kigali depuis janvier 2020, au Rwanda. Ce collectif réunit les photographes professionnels ou amateurs qui organisent chaque mois des sorties et des expositions de photos dans différents quartiers de la ville. " L'objectif de ces rencontres, c'est de découvrir la cité et ses habitants dans leur environnement quotidien et de rendre compte de cette réalité à travers des images qui seront exposées dans l'un des endroits où s'est déroulée la sortie de la photo ", a-t-elle fait savoir. Une façon pour Christèle de partager la passion de la photographie et de la rendre accessible à tous.