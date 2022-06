Congo-Brazzaville: Cinéma - Christna Sarah Adoua projette son film "Elles nous inspirent"

L'avant-première du film documentaire de Christna Sarah Adoua Mondoko Mohema, sur le leadership, les droits et la condition des femmes africaines et afro-caribéennes entre résilience et accomplissement, a eu lieu en France la semaine dernière. Il sera projeté dans les tout prochains jours au Congo-Brazzaville.

Des interviews des femmes africaines inspirantes et engagées mettent en vitrine leur parcours et livrent un message de résilience et d'espoir, dans le film de Christna Sarah Adoua Mondoko Mohema, congolaise résidente en France, juriste de formation, entrepreneure et femme engagée. Dans ce film documentaire, on trouve des femmes ci-après : Marie Paule Babli, Amina Nsenga Lutumba Ndoy, Noellie Tamaris Gombé, Kany Diallo, Tosin Adedimeji, Carole Keyanfé, Caroline Ermolieff, Carine Diximus, Olga Tsoukoula.

Ce sont des femmes avec des parcours différents mais ayant une chose en commun : ne jamais avoir renoncé. Des femmes dont la jeune cinéaste salue la détermination et l'engagement. Elles sont avocates-entrepreneures-femmes engagées-écrivaines, etc... , des modèles pour les générations à venir. " J'aimerai qu'à travers ce film documentaire, les jeunes filles qui le regarderont sachent qu'un nouveau jour est à l'horizon et quand ce jour apparaîtra enfin, ce sera grâce à beaucoup de femmes magnifiques, dont certaines sont présentes dans ce film, que des sillons d'espoir ont pu être tracés. Raconter son histoire est l'outil le plus puissant que nous ayons tous. Je suis particulièrement fière et inspirée par toutes les femmes qui se sont senties assez fortes et habilitées pour parler et partager leurs histoires personnelles ", a exhorté Christna Sarah Adoua Mondoko Mohema.

Réalisé par Loydeyes, ce film documentaire est le premier de la carrière de Christna Sarah Adoua Mondoko Mohema. " Je ne suis pas cinéaste, il s'est agi de proposer un nouveau support qui permettrait de véhiculer un message fort sur la valorisation des femmes, leur reconnaître un potentiel, une valeur... Outre les conférences déjà très présentes. Il était important de réfléchir à une nouvelle approche sociale et humaine de l'image de la femme à promouvoir. Ce film est le premier d'une longue lignée que nous espérons prolifique, puisque d'autres volets sont à prévoir ", a-t-elle dit.

Quant à sa motivation première, la jeune cinéaste pense qu'il est question de proposer une nouvelle grille de lecture des femmes africaines, contrairement à celle dont dispose la société et qui peut être très caricaturale. " Je voulais montrer au monde la force de résilience des femmes et surtout valoriser le parcours de ces femmes africaines que je juge inspirantes de par ce qu'elles ont pu accomplir malgré les obstacles et les difficultés. Femmes africaines rime avec excellence et accomplissement. Ayant remarqué une absence profonde sur le marché de films ou documentaires mettant en avant les femmes africaines, il était important pour moi de créer un support qui aille dans ce sens, un héritage concret que nous pourrions utiliser pour sensibiliser d'autres femmes et leur montrer qu'il y a des femmes africaines qui sont ou peuvent être des modèles, dont les obstacles de la société ont été salvateurs. Un message fort de résilience et accomplissement. Inspirer et encore inspirer ", a précisé la cinéaste.

Cependant, Christna Sarah Adoua Mondoko Mohema ne souhaite pas s'ériger en sachant, puisque le monde cinématographique n'est pas son domaine de prédilection. Ce monde, dit-elle, s'est imposé à elle courant sa lutte pour les femmes. Mais elle appelle à la création de plus de contenus valorisant les femmes africaines. D'où, pense-t-elle que le cinéma peut être un excellent vecteur de sensibilisation pour une révolution des consciences. Sa vision est humaniste avant tout, ce n'est pas une guerre de tranchée entre hommes et femmes.

Pour la cinéaste, être impitoyable envers un comportement sexiste n'est pas faire la guerre à l'autre sexe, ce qui se joue dans "Elles nous inspirent" est un combat sur les valeurs, sur le respect des droits et des libertés. Ce combat peut être porté par toutes personnes qui se reconnait dans ses valeurs et ce quel que soit son genre. Ce film, a-t-elle indiqué, relate une expérience culturelle et collective des femmes africaines. Notons que Christna Sarah Adoua Mondoko Mohema est présidente de l' association " African Women Wake Up " axée sur la valorisation des femmes, spécifiquement des femmes africaines, l'éducation, l'autonomisation économique ainsi que le leadership.