Afrique: Handball - CAN Egypte 2022 - La RDC dans le groupe D avec l'Angola

La République démocratique du Congo (RDC) a été placée dans le groupe D, à l'issue du tirage au sort pour la 25e édition du Championnat d'Afrique des nations (CAN) masculin de handball. Ce tirage a été effectué le 26 mai à l'Hôtel Hyatt Regency, au Caire, en Egypte.

La sélection congolaise de handball partage son groupe avec l'Angola, le Sénégal et la Zambie. Le groupe A se compose de l'Egypte, pays hôte de la compétition et détenteur du trophée de 2020, du Maroc et du Cameroun. Le groupe B rassemble l'Algérie, le Gabon, la Guinée et le Kenya. Et le groupe C, c'est celui de la Tunisie organisatrice de la précédente édition, du Cap Vert et du Nigeria.

Cette compétition se déroulera du 11 au 18 juillet en Egypte, après deux reports, d'abord prévue pour janvier et ensuite en avril dernier au pays des pharaons qui avait accueilli le mondial de handball en 2021. Les cinq meilleures équipes du continent, au terme de cette CAN, composteront leurs tickets pour le championnat du monde programmé du 11 au 29 janvier 2023, en Pologne et en Suède.

Réagissant à l'Agence congolaise de presse par rapport au tirage au sort, le sélectionneur des Léopards handball messieurs séniors, Francis Trésor Tuzolana, a reconnu que son équipe n'est pas favorite dans le groupe au regard des adversaires. " Nous ne sommes pas favoris de cette compétition. Nous essayerons de faire de notre mieux pour jouer notre destin, tout en respectant nos adversaires ", a-t-il laissé entendre. A la dernière édition de la CAN organisée en Tunisie, la sélection congolaise s'était classée en septième position.