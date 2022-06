Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Longindo ya Kassapard " de J.P Buse

Auteur-compositeur et interprète, J.P Buse a éclairé le firmament musical congolais par sa voix limpide et envoutante. " Longindo Ya Kassapard ", son œuvre parue en 1988, a été bien accueillie par les mélomanes. C'est sous la direction de Norbert Bokilo, patron du label " Bono Music ", que l'album de J.P. Buse fut enregistré au studio Bobongo. Sorti en format 33 tours, référencé BNM 5003, il compte quatre titres: " Longindo ya Kassapard ", " Mosala se bolingo ", " Idia " et " Saky-Sakina ".

Le vocable " Longindo " en lingala a plusieurs connotations. Dans cette œuvre, il désigne la réussite. Concernant le terme " Kassapard " ou " Kasapard ", il faut noter qu'il a été attribué à tous les ressortissants du quartier Kasapa, dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo (RDC). Dans ce quartier, se trouve l'Université de Lubumbashi qui disposait de plusieurs orchestres d'étudiants, dont Les Kasapards dans lequel sont passés Emeneya, J.P Buse et bien d'autres artistes. Ce titre est donc dédié à un habitant de Kasapa qui a souffert avant d'être dans l'opulence, probablement un des amis de l'auteur.

Buse s'inspire de la vie de ce " Kassapard " pour exhorter quiconque qui traverse des moments difficiles de continuer à travailler et à s'armer de courage. " Nzela nyonso ya bomengo mabaku toyebaka, lelo oyo baseki yo lobi ba kokumisa yo ", en français " Tout chemin qui mène au bonheur est semé d'embûches, on le sait. Aujourd'hui ils se moquent de toi, demain ils t'acclameront ".

L'artiste encourage cet homme qui a réussi à pardonner à ceux qui l'ont maltraité pendant sa lutte : " Ami na ngai, basekaka yo mingi toyebi, kasi zala na motema ya mokristo. Moto asali yo mabe kozongisa mabe te, moto abeti yo mbata pesa litama mosusu abeta ", à comprendre par: " Mon ami, les gens se sont beaucoup moqués de toi, on le sait. Mais adopte le cœur d'un chrétien. Si quelqu'un t'a fait du mal ne lui rends pas le mal, si quelqu'un te gifle tends l'autre joue afin qu'il te frappe de nouveau ".

Cet album a connu la participation d'Alain Makaba et Al Nzimbi au synthétiseur, Dizzi Madjeku et Manuaku à la guitare solo, Flavia à la basse, Lokassa ya Mbongo à la rythmique, Mbuta Zoe à la tumba, J.P Buse, Malage et Mampassi au chant.

Né le 28 septembre 1954 à Ubundu, en RDC, Jean Pierre Buse Mosongela a démarré sa carrière dans " Les Kasapards " avant d'intégrer Zaiko Langa Langa en 1982. En 1986, avec Beniko, il sort l'album " Amour Thythyna ". Il fera partie des transfuges qui ont formé Zaiko Langa Langa Familia Dei. Ensuite, il signera " Jethy la belle clarté dans la confusion ", 1991, " Souci ya Zaiko ", 1992, " Soukous digital ", 1994 et enfin " Le roi des rois ", 2003. Converti au christianisme, il est aujourd'hui au service de Dieu.