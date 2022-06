Congo-Kinshasa: Cinquantenaire de la Conférence Internationale de l'Environnement - Stockhlom - Eve Bazaïba Masudi à la tête d'une délégation pour représenter le pays

La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba Masudi, est arrivée ce mercredi 1er juin 2022 à Stockholm, Capitale de la Suède. En effet, elle est à la tête de la délégation Congolaise composée notamment, de Monsieur Olivier Mondonge, Directeur de Cabinet adjoint du Chef de l'Etat, afin de prendre part d'hier jeudi 2 juin à ce vendredi 3 juin 2022 à la commémoration du cinquantenaire de la Conférence Internationale sur l'Environnement sous le thème : " Stockholm+50 : une planète saine pour la prospérité de toutes et tous notre responsabilité, notre chance ".

C'est Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU, qui a procédé à l'ouverture de la séance inaugurale de cette réunion de haut niveau après le mot du Roi de Suède Charles XVI Gustave qui a rappelé les réalisations de la conférence de Stockholm sur l'environnement humain tenue en 1972 en avertissant que le monde n'a pas " 50 ans de plus pour inverser la tendance ou le développement ". " Nous avons les outils pour rendre la planète saine, il nous faut à présent les utiliser ", interpelle-t-il.

Stockholm+50 commémore la Conférence des Nations-Unies sur l'environnement humain de 1972 et célèbre les 50 ans d'action environnementale mondiale. En reconnaissant l'importance du multilatéralisme pour la lutte contre la triple crise planétaire de la Terre : du climat, de la nature et de la pollution, l'événement vise à servir de tremplin pour accélérer la mise en œuvre de la Décennie d'action des Nations-Unies en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, l'accord de Paris sur les changements climatiques, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, et à encourager l'adoption de plans de redressement écologiques à la suite de la Covid-19.