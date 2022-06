Congo-Kinshasa: Attendu en Messager de paix et de réconciliation - Pape François - Patrick Muyaya lance la campagne de mobilisation générale

Elle est une fois de plus confirmée, cette visite, comme prévue du 02 au 05 juillet 2022. Le Pape François foulera effectivement le sol congolais. Fini donc le suspense sur son état de santé qui, maintenant, va de mieux en mieux. Le Gouvernement de la République, sous l'impulsion du Premier Ministre Sama Lukonde, s'active davantage pour gagner ce pari historique. A Kinshasa et à Goma où le Souverain pontife séjournera, les travaux d'aménagement de sites pour des célébrations eucharistiques avancent à pas de géant, toutes les dispositions étant prises.

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, en appelle ainsi à la mobilisation tous azimuts. Hier, jeudi 02 juin 2022, il a palpé personnellement du doigt l'évolution des travaux de construction du podium papal à l'aérodrome de Ndolo, site retenu à Kinshasa pour la toute première messe de François en RDC, le 03 juillet prochain. Sur place, le Porte-parole du Gouvernement a tenu conjointement un briefing avec le Nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestero, et Jésus Noel Sheke, Superviseur et Chef du projet d'aménagement des sites sélectionnés en marge de l'arrivée du Pape François, pour faire le point sur l'évolution satisfaisante des préparatifs de ce grand évènement.

Dans la même logique de sensibilisation, le Ministre Muyaya a révélé à l'attention des utilisateurs des Smartphones, d'ici comme d'ailleurs, que plusieurs plateformes sont disponibles sur les réseaux sociaux pour plus d'informations liées au séjour du Pape à Kinshasa. Dans les jours qui viennent, Patrick Muyaya a promis de mener la même campagne de mobilisation à Goma. " Le week-end dernier, vous avez suivi que Vatican confirme, malgré la situation qui a prévalu il y a quelques jours à l'Est de la République Démocratique du Congo, la visite du Pape. Le Souverain pontife sera en République Démocratique du Congo du 02 au 05 juillet prochain pour nous amener le message de compassion et de réconciliation. C'est un grand évènement. La dernière visite que nous avons reçue du Pape date de 85, il y a exactement 37 ans.

Beaucoup n'étaient pas nés, beaucoup n'en ont pas le souvenir... Il est question pour nous de faire vivre cet évènement. Aujourd'hui, nous sommes le 02 juin, l'arrivée du Pape est attendue exactement dans 30 jours. Nous venons faire ce briefing sur le site de Ndolo pour lancer officiellement la campagne de mobilisation, la campagne de communication autour de cet évènement qui se tiendra sur ce site, à Kinshasa, et sur le site de Kanyarutshina, à Goma, juste en face du volcan Nyiragongo. C'est donc une visite qui est pleine de symbole ", a-t-il soutenu. L'Ingénieur Jésus Noel Sheke, pour sa part, s'est appesanti sur l'exécution des travaux de Ndolo dont la fin interviendra au plus tard le 30 juin prochain. A en croire Jésus Noel, il est prévu au total 6 sites dont 5 à Kinshasa et 1 seul à Goma.

Pour celui de Kinshasa, où il a reçu son baptême de feu à l'exercice de redevabilité, Jésus Noel a indiqué que toutes les conditions sont réunies. 32 voies d'accès sont prévues pour cette circonstance. L'espace entier, l'aérodrome même, mesure près de 850. 000m², avec 25 zones et un podium jamais réalisé auparavant, de par sa grandeur estimée à 1400m².

"Nous avons 5 sites à Kinshasa et 1 site à Goma. Ici, nous sommes à Ndolo, principal site de Kinshasa parce que c'est ici qu'il y aura la grande messe. Nous travaillons sur un espace de plus ou moins 850. 000m². C'est-à-dire, ça couvre non seulement l'espace de la piste mais également tous les espaces ici. Nous comptons recevoir plus de 2millions de fidèles. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont motivé le choix de ce site parce que c'est le seul grand site à travers la ville de Kinshasa... Ce site va être compartimenté en 25 zones pour permettre d'abord un bon accès, mais également faciliter la mobilité des fidèles à travers le site... La particularité de ce site c'est également l'ouvrage derrière, en construction, parce que c'est la plus grande tribune événementielle jamais construite dans l'histoire de ce pays. Nous parlons d'une tribune de 14OOm², soit 45m/28 ", a indiqué Jésus Noel Sheke.

Pour sa part, Monseigneur Ettole Balestero a rassuré que le Pape sera bel et bien à Kinshasa et qu'aucun obstacle ne peut donc, à ce stade, faire obstruction volonté exprimée par un père qui tient à voir ses enfants congolais. " " Pour moi, c'est une grande joie. Le Pape sera au Congo, car le Congo est important pour l'église, parce que le Congo est important dans le monde, parce que le Congo est important pour le Saint Père. Si on fait une petite réflexion sur le plan mondial, le Congo est sixième en termes de catholiques dans le monde.

Il est le premier pays catholique en Afrique au nombre de catholiques. (... ), le Pape a le désir de voir ses enfants en tant que Père, il souhaite regarder chacun dans les yeux. Que chacun puisse sentir visité par le Pape, que chacun puisse ouvrir son cœur pour le Pape parce que, à travers le Pape, c'est Jésus qui veut nous parler. Le Pape vient parce que l'église le Congo est un pays avec lequel l'Eglise Catholique a une longue histoire d'évangélisation, d'amour, de souffrance, des personnes qui ont donné leurs vies. Le Pape vient parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie ", a déclaré l'Evêque.