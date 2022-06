Congo-Kinshasa: In nomine Dei !

Au nom de Dieu, que la paix durable revienne sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, où, tous les jours qui passent, des filles et fils de cette partie, sont massacrés, tués injustement par les groupes armés soutenus par les pays voisins, sous les regards inoffensifs de la Communauté internationale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Que dire de la énième attaque de Rumangabo, orchestrée par le mouvement terroriste du M23, prétendument soutenu par le pouvoir de Kigali ? Les yeux fermés, les bras levés, à quelques jours de la visite historique du Saint Père en République démocratique du Congo, ces attaques doivent cesser ! Trop c'est trop !

Y en a marre des attaques ! Y en a marre des tueries ! Y en a marre des agressions multiples ! Y en a marre des regards complices des autres pays, "Frères" qui restent passifs à nos malheurs. Que faire ? Que dire de plus pour que nos peines, nos frustrations et plaintes soient entendues par ceux qui prennent des décisions pour la quête de paix mondiale ? Le Congo subit, encaisse, mais en est aussi capable de réagir fatalement. Qu'à cela ne tienne, Kinshasa ne veut pas s'inscrire dans un schéma qui ne fera que causer davantage des morts.

Des millions des congolais implorent la paix sur toute l'étendue du territoire national. Oui, une paix durable. Ils en ont marre de la paix cosmétique comme c'est le cas dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, deux provinces en état de siège depuis plus d'une année à cause de l'insécurité sempiternelle. Au nom de Dieu ! Pour l'amour du ciel, ces attaques doivent être condamnées, suivies des sanctions envers ceux qui soutiennent d'une manière ou d'une autre, ces atrocités perpétrées dans le pays de Lumumba et Mbuta Kasa-Vubu, les héros de l'indépendance du Congo qui ont lutté pour la liberté.

Voici, une raison de plus pour la paix. Deux millions des fidèles catholiques de la RDC sont attendus à la messe que devra tenir le Pape François sur le site de Ndolo au mois de juillet prochain à Kinshasa, a déclaré le coordonnateur des travaux Jésus Noël Sheke au cours du briefing donné conjointement ce jeudi 2 juin avec le porte-parole du Gouvernement et le non apostolique. Une raison de plus pour Kinshasa de renforcer le dispositif sécuritaire pour la protection maximale de ses populations, du Pape et Compagnie, pour éviter éventuellement une surprise désagréable. Malgré la situation sécuritaire qui a prévalu dans l'Est de la RDC, le Vatican a confirmé l'arrivée du Pape à Kinshasa et à Goma, a laissé entendre le ministre de la Communication et des Médias. Cette messe aura le bénéfice de remettre cette grande Nation au cœur de l'Afrique entre les mains du Très-Haut, pour que, finalement, la paix puisse régner durablement. In nomine dei ! Nous y croyons !