Congo-Kinshasa: Accord de coopération parlementaire RDC-Belgique - Modeste Bahati - "Une signature augure d'importantes opportunités pour les deux Parlements"

A la tête d'une délégation de 9 Sénateurs Congolais, le Président du Sénat de la RDC Modeste Bahati Lukwebo a signé, ce jeudi 2 juin 2022, au siège du Parlement fédéral Belge, l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la RDC. Pour le Speaker de la Chambre Haute du Parlement Congolais, la signature de cet accord de coopération ouvre une nouvelle ère dans le cheminement de la coopération parlementaire entre les deux pays, "une signature augure d'importantes opportunités pour les deux parlements" selon qu'il l'a affirmé.

En effet, Modeste Bahati a ajouté que cet accord permettra de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et Sénateurs et de l'ensemble du personnel technique des chambres de deux Parlements respectifs, tout en consolidant les liens d'amitié par des échanges interparlementaires basés sur un dialogue permanent pouvant aborder, sans tabou, toute matière d'intérêt commun pour les deux pays.

Pour sa part, l'hôte du Parlement Fédéral Belge a annoncé que cette coopération sera concrétisée, entre autres, par des missions officielles ou des visites de travail des Présidents et des Bureaux des Assemblées, des parlementaires et des fonctionnaires, des membres de Gouvernements, des missions d'étude par les parlementaires, des stages de perfectionnement et des bourses d'études, des missions d'échange d'expérience et de formation.

" Des missions économiques, politiques ou privées font partie intégrante de cette coopération ", a-t-il souligné.

Il sied de signaler que du côté Parlement belge, c'est Madame Eliane Tillieux, Représentante de la Chambre des représentants, qui a signé cet accord avec la RDC.

Et de noter que Modeste Bahati Lukwebo a eu un fructueux échange avec le Premier Ministre Belge, Alexander de Croo, sur la situation en RD. Congo, la prochaine visite royale en RDC et le renforcement du partenariat entre les deux pays. Une séance de travail à laquelle a prit part le Ministre d'Etat belge André Flahaut.

Juste après cette cérémonie, le Président du Sénat Congo a été l'invité d'honneur à la plénière de deux chambres du parlement fédéral belge où il a été chaleureusement accueilli par ses homologues du Royaume.