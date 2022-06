Cote d'Ivoire: Dimbokro-Fête des mères - Adama Coulibaly couvre les mamans de cadeaux

A Dimbokro, c'est désormais un rendez-vous immanquable pour le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly. A l'instar des années précédentes, il a encore comblé de joie les mamans de cette localité, le samedi 28 mai dernier, à l'occasion de la fête des mères. C'était au cours d'une cérémonie à l'Institut Famah de Dimbokro, en présence des personnalités politiques de la région, notamment l'Honorable Séraphin Yao, ex-député de Dimbokro, accompagné pour la circonstance d'une délégation du cabinet du ministère de l'Economie et des Finances.

Ainsi, elles ont reçu de nombreux présents. " A chaque occasion de célébration de la femme, le ministre (Adama Coulibaly) a toujours fait parler son cœur en faisant des dons en espèces et/ou en vivres. Mais cette fois-ci, il a décidé d'innover en offrant, en plus des pagnes pour rendre plus belles nos mamans, 500 bouteilles de gaz butane (B6). Il a décidé d'innover pour concourir au bien-être de nos mamans, pour réduire la pénibilité de leurs tâches quotidiennes. Et cela rentre dans cadre de la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de protéger notre forêt, notre environnement " a indiqué le député Séraphin Yao.

A l'en croire, afin de toucher un grand de femmes, le ministre Adama Coulibaly offrira, dans les prochains jours, une centaine de bouteilles de gaz butane supplémentaire aux mamans de Dimbokro. Poursuivant, Séraphin Yao a saisi l'occasion pour rappeler aux femmes RHDP du N'zi l'importance de la récente opération de recensement des militants qui s'est déroulée du 5 au 15 mai dans la région.

Selon elle, cette action, initiée par le Directoire du RHDP, vise à connaître le nombre exact d'houphouëtistes dans le N'zi. De même, il a relevé que cette rencontre et les cadeaux remis par leur " frère " sont des signaux qui témoignent que le RHDP est une famille.

" Et une famille s'entretient, elle s'organise. Nous sommes là, nous sommes avec vous et ce sera comme ça désormais" a ajouté le représentant d'Adama Coulibaly. Non sans exhorter les militantes du RHDP à s'impliquer davantage dans les comités de base afin d'atteindre tous les objectifs fixés par la direction de leur formation politique. Porte-parole des bénéficiaires, Mme Bernadette Yao a dit sa gratitude au ministre Adama Coulibaly, tout en promettant de travailler avec ardeur pour un ancrage fort du RHDP à Dimbokro.