Cote d'Ivoire: Musique - KS Bloom et son staff sont rentrés à Abidjan

Les choses ne se sont pas bien passées, au Cameroun, pour KS Bloom, le chantre ivoirien le plus en Vogue ! Mais, en fin de compte, l'artiste et son staff sont rentrés hier à Abidjan.

Invité, à Yaoundé au Cameroun, pour un spectacle, il y a quelques jours par des promoteurs culturels camerounais, KS Bloom, une fois au pays de Paul Biya, se rend compte qu'il est tombé dans un traquenard tendu par Des organisateurs loin d'être professionnels.

Selon l'artiste, dans une vidéo et des Propos relayés par certains membres de son staff, les organisateurs ont refusé de payer la totalité de son cachet, après lui avoir fait faire une conférence de presse pour annoncer le concert. Bien d'autres clauses du contrat au nombre desquelles le paiement des factures de la chambre d'hôtel où ont logé l'artiste et ses hommes n'ont pas été honorées.

L'artiste, ahuri par la tournure que prenait l'affaire, a fait une vidéo, devenue rapidement virale sur les médias et réseaux sociaux, de sorte que des Ivoiriens et Camerounais étaient à couteaux tirés. Les autorités consulaires ivoiriennes, au Cameroun, saisies de l'affaire ont reçu l'artiste à l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays.

Par la suite, l'auteur du titre à succès " Enfant de Dieu " a produit un communiqué, dans lequel il rassérénait l'opinion que son équipe et lui étaient en fin de compte hors de danger.

Ce mercredi 1er juin, l'artiste et son équipe ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Comme quoi tout est bien qui finit bien !

Mais, après les démêlées, entre les supporters des Eléphants de Côte d'Ivoire et le public camerounais, lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations (Can 2021), ces dernières brouilles consécutives à ce que l'on pourrait appeler " l'affaire KS Bloom " doivent ouvrir une page de sensibilisation des influenceurs et certains leaders d'opinions.

La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays fortement liés par une longue histoire, tant dans le domaine du sport, que de la culture. A ce titre, il est plus que temps, de part et d'autre, que les autorités sensibilisent tous et chacun, surtout certains influenceurs et bloggeurs, afin de mettre " balle à terre ".