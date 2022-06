Cote d'Ivoire: CAN 2023 / Eéléphants - Gasset veut faire corps avec ses hommes et le football ivoirien

Jean-Louis Gasset vit dans le football et pour le football. De sa carrière professionnelle débutée en 1975 en tant que milieu du terrain à Montpellier au poste de sélectionneur des Eléphants en 2022, cela fait 47 ans. Presqu'un demi-siècle de vécu dans le foot de haut niveau qui reste, à tout égard, une bonne somme d'expérience.

Une bonne bibliothèque du ballon rond qui a traversé presque toutes les mutations intervenues dans ce milieu tant au niveau technique que tactique. Ce serait certes trop tôt d'affirmer que la nouvelle direction de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a eu la main heureuse ou encore le flair en misant sur le Montpelliérain, mais il n'est pas moins un bon choix. Surtout de sa passion pour ce sport qu'il a toujours aimé.

A peine arrivé à Abidjan, qu'il s'est plongé dans ce qu'il se fait au niveau local. Accompagné de ses deux adjoints avec lesquels il a débarqué sur les bords de la lagune Ebrié, le mercredi 25 mai, il a assisté à son premier match du championnat national. Et ce, à la faveur de la belle victoire de l'AFAD d'Abidjan-Plateau face au Racing Club d'Abidjan (3-1), en match en retard de la 20e journée de la Ligue 1.

Après cette première rencontre, il a également suivi l'opposition entre l'ASEC Mimosas et le FC San Pedro (0-0). Le temps pour lui de prendre ses marques dans un football local où il sera amené à convoquer au moins deux à trois joueurs à chaque regroupement de l'équipe nationale A.

"Il sera libre de travailler. Sinon à quoi a servirait de prendre un technicien et de s'immiscer dans son travail ? Mais la seule chose que je vais lui demander et je serai regardant sur ça, c'est de prendre deux ou trois joueurs du championnat national pour préparer les jeunes à intégrer le groupe et vivre le haut niveau déjà", avait dit le président de la Fédération Yacine Idriss Diallo, lors de l'annonce de la nomination du technicien de 68 ans.

Et sa première sélection s'inscrit bien dans cette vision. En plus de l'attaquant Konaté Karim et du gardien Cissé Abdoul Karim, tous deux de l'ASEC Mimosas, il a fait appel à un troisième pensionnaire de la Ligue 1 pour palier le forfait d'Hassane Kamara pour examen scolaire. Et c'est un autre joueur jaune et noir qui a bénéficié de ce privilège, le défenseur Kouassi Attohoula Yao.

Un discours convaincant et une approche responsable

Ces trois ambassadeurs du championnat national d'élite préparent avec le contingent venu d'âtres contrées, le premier match des Eléphants dans les éliminatoires de la CAN 2023 (23 juin-23 juillet) en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 3 juin, au stade de Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire accueille la Zambie dans le groupe H dans le cadre de la première journée des qualifications de la 34e édition de la CAN.

Un groupe au grand complet qui travaille à réussir les premiers pas de l'ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain et en Equipe de France. Ainsi, pour les deux séances des mardi 31 mai et mercredi 1er juin, Jean-Louis Gasset a beaucoup travaillé sur le jeu de passes et d'adresse devant le but. Adepte du 4-2-3-1, un système fait de rigidité défensive avec une forte possession dans l'entrejeu, il est à la recherche des meilleurs hommes pour son animation.

Mais au-delà de la relation sélectionneur-joueurs, JLB veut construire une relation familiale, une relation de confiance, basée sur le respect, le travail, l'engagement, l'amour du maillot. Et depuis ses premiers contacts avec ses hommes au Radisson Blue, quartier général de la sélection, il semble donner déjà raison à Sabri Lamouchi.

"Je ne suis pas surpris de cette nomination et connaissant l'endroit et Jean-Louis, je crois que ça va matcher. Parce que c'est quelqu'un de très compétent et puis, il sait parler aux hommes. En Côte d'Ivoire, il faut parler aux hommes, avant de parler aux joueurs. Jean-Louis est quelqu'un de vrai et qui parle avec son cœur et qui connait le football. Et puis, la Côte d'Ivoire a quand même de sacrés talents", disait de lui l'ancien sélectionneur des Eléphants (2012-2014). Et son discours empreint de respect, justement pour les "sacrés talents", a plutôt convaincu son monde.

Un groupe jeune prêt à grandir sous les ordres de ce technicien chevronné, expérimenté, pour faire du rêve de la Côte d'Ivoire une réalité, en été prochain. Et déjà l'implication du capitaine Serge Aurier et ses coéquipiers montrent bien leur volonté affichée de faire corps avec le comandant de la troupe, Jean-Louis Gasset. Pour la réussite de la mission commando en 2023.