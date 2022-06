Cote d'Ivoire: Gouvernance économique - Les acquis du PforR présentés

Pour la mise en œuvre du Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens (PAGDS), le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont élaboré un instrument de financement des projets dénommé Program for Results (PforR) ou Programme pour les résultats. Ce programme innovant permet de faire un décaissement en fonction de la performance et des résultats.

Dans le cadre de la deuxième session de formation sur l'information économique et financière initiée à l'attention des journalistes à Grand-Bassam, la coordonnatrice du PAGDS et conseillère spéciale du ministre de l'Economie et des Finances, Yao Madeleine, a présenté lors de sa communication, le mardi 24 mai, un bilan à mi-parcours satisfaisant de cet instrument, qu'elle considère comme une " opportunité pour avoir un impact du financement des projets sur les populations et un bon instrument qui permet d'obtenir l'efficacité de la dépense et d'atteindre les résultats escomptés du projet. "

En effet, selon Yao Madeleine, le PforR a permis, à ce jour, de mettre en place des mécanismes qui favorisent la bonne dépense et optimisent les ressources. " Ce sont des ressources qui sont ainsi maitrisées. Après, la clé de répartition se fait sans problème ", a-t-elle indiqué. Ainsi, à travers cet instrument, la PAGDS a créé une plateforme de gestion des contrats routiers en Côte d'Ivoire. Cette plateforme vise à répertorier les routes pour faire une meilleure programmation de la gestion du contrat.

" C'est très innovant. On peut dire qu'on a fait un bond qualitatif. Ne serait-ce qu'avoir une base de données de toutes nos routes. Cela nous permet de mieux clarifier et programmer les routes à faire, sans en oublier. Cette base de données nous permet de faire une meilleure programmation. (... ) Un autre élément positif, c'est qu'on a introduit le contrat pluriannuel pour les contrats routiers de tels sorte que si une route doit se faire sur deux ou trois ans, on passe le contrat une seule fois, et cet opérateur est chargé d'aller jusqu'au bout. Et on gagne du temps ", a salué la coordonnatrice du PAGDS.

Une autre innovation que Mme Yao a souligné, c'est la digitalisation des paiements avec la mise en place de la plateforme "Tresorpay" qui centralise toutes les ressources du gouvernement, tels que les frais de mission et les bourses. L'on note également, le paiement en ligne des recettes fiscales, les affectations en ligne des élèves, le contrôle des subventions en ligne, les dossiers des marchés publics. " On est sur une bonne pente et c'est à la satisfaction de l'évaluateur. Les retombées que nous avons sont intéressantes. A mi-parcours, on peut dire que nous sommes sur la bonne trajectoire ", a-t-elle déclaré.

Entré en vigueur en juin 2019, le PAGDS a pour objectifs de renforcer la capacité du gouvernement en matière de budgétisation, de passation des marchés, d'amélioration des prestations de services ciblés dans l'éducation, la gestion des contrats routiers et la facilitation de l'accès aux services financiers.

Ce projet est financé par la Banque mondiale en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de réformes et d'amélioration de la gouvernance économique. Les programmes exécutés par le PAGDS sont en lien avec le Plan national de Développement (PND) et doivent figurer sur les lignes budgétaires du gouvernement et être adoptés en Conseil des ministres avant leur mise en œuvre. Il prend fin en décembre 2023.