Cote d'Ivoire: Anoumaba - Enguerran Kassi aide les mères à leur autonomisation

A l'instar des mamans des autres contrées du monde, celles d'Anoumaba (région du Moronou) ont été célébrées avec faste par le premier adjoint au maire de la commune, Enguerran Kassi. C'était le 28 mai 2022.

C'est plusieurs centaines de femmes de la commune d'Anoumaba qui ont reçu les hommages du premier adjoint au maire de la localité, Enguerran Kassi. Le 28 mai, veille de la célébration de la fête des mères, l'élu a effectué le déplacement pour honorer les dynamiques et battantes femmes de sa commune.

Selon un programme bien défini, Enguerran Kassi a célébré, avec les mamans de sa circonscription, cette journée de reconnaissance et de gratitude envers les femmes du monde entier. Déjà à 10 heures, il a mis le cap sur les villages voisins d'Allakro et Appiakro, à 4 kilomètres environ de la ville, où l'attendaient des centaines de mamans réunies pour festoyer avec leur fils. C'était en présence des chefferies des deux villages, du collectif des porte-cannes de la sous-préfecture d'Anoumaba et de toutes les populations.

Le premier adjoint au maire n'a pas fait que festoyer avec les mères de ces deux villages, il les a exhortées à se fédérer dans une même association afin d'être plus fortes et davantage entreprenantes. Pour les y encourager et les assurer de son soutien sans faille, il leur a remis 1.000.000 de FCfa afin de leur permettre d'entamer une activité collective pourvoyeuse de revenus. Toute chose qui assurera leur autonomie.

Aux mamans de ces deux villages voisins qui ont les mêmes infrastructures en commun, Enguerran Kassi a promis de rénover, dans un futur proche, l'école primaire et le centre de santé. Egalement, l'élu local a promis de bâtir une nouvelle chapelle pour les deux villages.

" La réhabilitation de l'école primaire et du centre de santé est pour moi un devoir. Aussi, il faut une nouvelle chapelle pour que les fidèles croyants chrétiens puissent y adorer Dieu. Je prends ici l'engagement de réaliser tout ceci dans un délai raisonnable ", a-t-il annoncé.

A 14 heures, l'élu et son équipe se sont déployés dans le village de N'Drossou situé à 6 km environ de la ville d'Anoumaba. En présence du sous-préfet, des autorités coutumières et des populations, plusieurs autres centaines de femmes venues des 13 villages et hameaux de la commune avaient investi la place publique.

Chants et danses de réjouissance, prières et bénédictions, tout s'entremêlait pour offrir à cette occasion une ambiance méritée des grands jours. Sur place, Enguerran Kassi a fait don de 500.000 FCfa pour permettre aux femmes d'entreprendre des activités collectives. Toujours dans sa dynamique de cohésion et d'aider à l'autonomisation de la femme rurale.

Au nombre des doléances à lui soumises, le maire Enguerran Kassi a répondu favorable à la construction d'un préau dans la cour de l'école de ce village afin d'offrir un abri aux élèves pendant les moments de récréation. Il a également accédé au vœu des populations de se voir offrir une dizaine de compteurs électriques.

Rappelons que ce village vient de bénéficier du réseau électrique, il y a peu. Mieux, dans sa vision de développement, Enguerran Kassi a annoncé le lotissement de l'extension dudit village qu'il prendra à son compte.

Il faut noter qu'en plus des dons en numéraire et autres engagements, Enguerran Kassi a offert plus d'une centaine de complets de pagne aux mamans des différentes localités qu'il a parcourues ce jour-là.

" Vous avez un cœur compatissant, une patience sans limite... Pour ce jour spécial de la fête des mères, je me permets de vous offrir mes hommages pour tout ce que vous avez été et demeurez, pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire dans nos vies. Bonne fête mamans ! Dieu veille sur vous toutes ! ", a-t-il conclu.