Soudan: Le sous-secrétaire aux AE reçoit l'ambassadeur d'Espagne

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères par intérim l'ambassadeur Nader Yousef Al-Tayeb, a reçu à son bureau, l'ambassadeur d'Espagne à Khartoum, M. Isidro Antonio Gonzalez.

Le sous-secrétaire a souhaité à l'ambassadeur pour une mission réussie à Khartoum, soulignant la fourniture du soutien et de l'assistance nécessaires à son excellence, d'une manière qui lui permettrait de contribuer au développement et au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a invité les entreprises espagnoles et le secteur privé à investir dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme, en plus de la possibilité d'offrir des bourses dans le domaine de la langue espagnole et de la formation des cadres sportifs expliquant les efforts en cours pour parvenir à un accord national et encourager l'esprit de dialogue et de négociation entre les parties au processus politique soudanais.

Pour sa part, M. Gonzalez a dit qu'il ne ménagerait aucun effort pour développer les relations bilatérales dans tous les cadres politiques, économiques et culturels.