Sénégal: Irrecevabilité des listes - Des organisations de la société civile appellent au calme

Dakar — Des organisations de la société civile ont lancé un appel au calme et à la sérénité aux responsables des listes de candidats aux législatives du 31 juillet jugées irrecevables par le ministère de l'Intérieur, en leur demandant notamment d'utiliser les moyens légaux offerts par le cadre juridique sénégalais.

Dans une déclaration, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) et la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections (PACTE) lancent "un appel au calme et à la sérénité à toutes les listes de candidats et leur demande de se ressaisir et d'utiliser les moyens légaux que leur offre le cadre juridique sénégalais pour faire valoir leurs arguments auprès des institutions judiciaires du pays".

Ces organisations disent avoir pris "bonne note" de la publication de l'arrêté du ministre de l'Intérieur portant recevabilité des listes de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

Evoquant l'irrecevabilité des listes des suppléants de Benoo Bokk Yaakaar et des titulaires de Yewwi askan wi au scrutin proportionnel, ces organisations constatent que "cette situation exceptionnelle, soumise à ce stade à l'appréciation du Conseil Constitutionnel à la lumière des dispositions du code électoral, a provoqué de part et d'autre, des prises de paroles fortes pouvant entrainer des risques graves de troubles du climat de paix et de stabilité".

La société civile "exhorte toutes les parties prenantes à la retenue et à ne pas appeler à des actions pouvant déboucher sur des manifestations violentes".

Elle invite le Conseil constitutionnel à "user de son pouvoir de régulation pour prendre des décisions allant dans le sens d'une élection inclusive dans le respect des principes qui gouvernent un Etat de droit".

Ces organisations invitent les populations, les acteurs politiques et l'État "au calme et à la sérénité pour sauvegarder la stabilité de notre pays".

Huit listes de candidats aux élections législatives du 31 juillet ont été validées par le ministère de l'Intérieur qui a toutefois rejeté la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewwi askan wi (YAW) pour non-respect de certaines dispositions du Code électoral.

Selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur rendu public, lundi, ont été déclarées recevables : la coalition Bokk Gis Gis/Liggey, la coalition Naataange askan wi, la coalition alternative pour une assemblée de rupture, la coalition BBY, la coalition Buntu Bi, la coalition Les Serviteurs, la grande coalition Wallu Sénégal, la coalition Yewwi askan wi.

Par contre, "n'est pas recevable la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition BBY pour non-respect des dispositions relatives à la parité", estime le ministre de l'Intérieur dans son arrêté portant recevabilité des listes de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

La liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition YAW "n'est pas recevable" pour "non-respect des articles L 178-1 et L179 aliéna 2 du Code électoral", selon l'arrêté ministériel.

La coalition YAW n'avait pas pu procéder au remplacement d'un de ses candidat frappé d'inéligibilité.

BBY et YAW ont saisi le Conseil constitutionnel.