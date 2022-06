Togo/Swaziland: Elim. CAN 2023 / Paulo Duarte (Sélectionneur du Togo) - " On s'attend à un match difficile " face à l'Eswatini

Le Togo affronte l'Eswatini ce vendredi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). A la veille de ce match, le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte était en conférence d'avant-match pour dévoiler ses ambitions.

Les Eperviers rêvent d'un bon début des éliminatoires ce vendredi face au bouclier du Roi (surmon de la sélection de l'Eswatini). Ce jeudi, Paulo Duarte a joué la carte de la prudence face à la presse.

" Pour moi, il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont difficiles... Ici on ne néglige aucun adversaire et je suis sûr qu'on va avoir un match très difficile, peut-être plus difficile que contre le Burkina Faso. Tout le monde néglige l'adversaire, nous on ne néglige pas l'adversaire. Parce que c'est un adversaire qui avant perdait par 4-0, 5-0, 6-0, mais depuis ces deux dernières années, il joue mieux. 95 % de l'équipe est composée de joueurs locaux, il y a un joueur qui joue en Afrique du Sud. Sur les derniers 13 matchs, ils ont eu 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites. C'est une équipe qui commence à venir, une équipe qui commence à avoir l'équilibre, une équipe qui commence à progresser. Ce sera un match difficile. Ce sera à nous de le transformer en match plus facile " a déclaré le technicien portugais à la presse.

Ce vendredi, les Eperviers du Togo rêvent d'un succès et pour le faire, Duarte veut que ses poulains soignent leur début.

" Il faut qu'on rentre mieux dans le match, être plus concentré et plus ambitieux pour compter finir le match avec une victoire. On va chercher la victoire sur ce match et tous nos autres matchs, comme on l'a fait avant. 10 mois après mon arrivée, nous sommes une équipe complètement différente. C'est une équipe qui a une envie de toujours gagner, une équipe qui a déjà commencé à gouter à la victoire. On va tout faire pour bien entrer dans ces qualifications " a-t-il ajouté.