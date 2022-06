Ile Maurice: Le nombre de cas de grippe saisonnière en hausse

5 473. C'est le nombre de cas d'infections respiratoires aiguës enregistrés du 23 au 29 mai dans les hôpitaux publics. Une augmentation des cas est observée, comparée à la semaine précédente, du 16 au 22 mai, qui affichait 5 453 cas, indique le Dr Fazil Khodaboccus, médecin en santé publique.

Cette situation est due à l'hiver. "Il est possible d'avoir d'autres augmentations dans les semaines à venir car le climat froid et sec favorise la transmission des virus. Surtout celui de la grippe et d'autres virus qui circulent comme le Rhinovirus et l'Adenovirus. Les trois virus de la grippe qui circulent en ce moment sont AH3N2, AH1N1 et B. Il y a aussi le Covid-19", explique le médecin.

Il rappelle que la grippe saisonnière est accompagnée de fièvre, maux de gorge, toux, courbatures et écoulements du nez. Comme les symptômes se ressemblent, le Dr Fazil Khodaboccus conseille aux patients de faire un test de Covid-19 par précaution. Les personnes à risques sont celles dont le système immunitaire est déjà affaibli par une maladie chronique comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, entre autres. Sans compter les personnes âgées, les enfants de six mois à cinq ans, les femmes et le personnel de santé.

Le médecin en santé publique fait comprendre qu'il ne faut pas banaliser les infections et conseille de consulter un médecin en cas de symptômes. En outre, pour se protéger, il recommande le vaccin contre la grippe saisonnière, disponible - de 9 h à 15 h en jour de semaine et de 9 h à 11 h les samedis - dans les centres de santé publique.

Comme la transmission de ces virus se fait principalement par gouttelettes, le Dr Fazil Khodaboccus souligne que le respect des protocoles sanitaires est important ainsi qu'une bonne hygiène de vie, la pratique régulière d'une activité physique, une alimentation saine et équilibrée et un bon sommeil d'environ sept à huit heures au quotidien. Cela permet d'avoir un bon système immunitaire et de lutter contre le stress.