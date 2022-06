Cote d'Ivoire: Gagnoa - Dr Dely Mamadou exhorte les élèves du Collège moderne de Godiabré à l'excellence et au civisme

Une exhortation au travail bien fait. Directeur du Crou-A1, Mamadou Dely était, le mardi 31 mai dernier, dans la région du Gôh, précisément à Godiabré, un village du département de Gagnoa, où il a pris part à la 2ème édition de la journée de l'excellence et du mérite du collège moderne de cette localité.

Parrain de cette manifestation, Dr Dely Mamadou a salué cette initiative qui consiste à distinguer les élèves les plus méritants ; suscitant ainsi une saine émulation chez les apprenants. Aux organisateurs, il a aussi transmis lemessage d'encouragement et de félicitations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Gal VagondoDiomandé.

En son nom, Dr Dely Mamadou leur a offert un million de FCFA, et promis une tonne de riz dès l'ouverture de la cantine de l'établissement. Poursuivant, il a remercié la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, pour ses efforts continus à la tête de ce département ministériel.

Non sans saluer la présence de la chefferie locale et celle du Tonkpi résidant à Gagnoa, venue le soutenir. Ensuite, le patron du Crou-A1 a exhorté les élèves à l'excellence et au civisme, notamment au respect scrupuleux de leurs enseignants.

Au total, 15 élèves ont été distingués, et le prix d'excellence est revenu à l'élève Koffi Christian Wilfried, major des majors, avec une moyenne générale annuelle de 16,58/20. Principale du collège moderne de Godiabré, Mme Koné Ngadio Solange Ouattara a exprimé sa gratitude ainsi que celle des élèves et du comité d'organisation au donateur et au parrain.