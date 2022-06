Cote d'Ivoire: COP 15 - Le Centre Suisse partage son expérience en sécurité alimentaire

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS) a pris une part active à la COP 15. E n marge de cet événement, cette structure a animé, en partenariat avec le CIRAD, un panel sur l'autonomisation des communautés rurales pour la gestion durable et la valorisation des systèmes naturels et agricoles dans quatre zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire dans un contexte de changement climatique. Il s'agissait pour les organisateurs, de présenter les différentes expériences du CSRS auprès des communautés afin d'en tirer les leçons pour la réalisabilité et la mise à échelle. Communiquer sur l'expérience, les acquis et l'expertise du CSRS dans la recherche et la recherche-action en partenariat dans les domaines de la conservation, la sécurité alimentaire et la santé en lien avec le changement climatique.

Pour ce faire, Prof. Karim Ouattara du CSRS, Dr Didier Mbenguié du CIRAD, Dr YAPI Richard et le Prof. Ettien Jean-Baptiste, également chercheurs associés au CSRS, ont fait un exposé sur la conservation communautaire de la biodiversité animale et végétale, les innovations dans la production de semences saines et la gestion durable de la fertilité des sols, la santé en lien avec le changement climatique et sur les innovations dans la production de semences saines et la gestion durable de la fertilité des sols.

Des exposés qui ont permis de comprendre la nécessité d'associer les communautés à la lutte contre la déforestation et les changements climatiques. Responsables communautaires, chefs traditionnels, chercheurs, ONG et étudiants ont pris par à cet atelier.