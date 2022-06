Madagascar: CENI - Gestion des élections

La CENI organise un atelier modulaire BRIDGE (Building Resources in Democracy ,Governance and Elections ) sur l'Administration électorale et la planification stratégique avec l'appui technique et financier de l'EISA mais également de l'agence suédoise de coopération au développement international.

Cet atelier qui a duré quatre jours (du 31 mai au 3 juin) est d'une importance capitale dans la gestion administrative de l'organe de gestion des élections et de la conduite des opérations électorales en termes d'orientation stratégique. Cet atelier est une véritable opportunité pour la CENI car elle constitue le socle sur lequel se construit le professionnalisme de la gestion des élections.

cette session d'apprentissage modulaire Bridge ou Bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élection va renforcer les capacités des membres de l'administration électorale afin qu'ils soient à même de relever le défi de la mission que leur conféré la loi. Les objectifs de cet atelier sont, entre autres, d'accompagner la CENI par rapport à sa nouvelle vision qu'elle s'est fixé à clarifier ses valeurs, à définir des objectifs et des activités mesurables et à mettre en œuvre sa stratégie fondée sur l'énoncé de ses valeurs et décrire avec précision ses objectifs et ses projets pour les atteindre