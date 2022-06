Cote d'Ivoire: 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐰𝐨𝐧𝐝𝐨-𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐭 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 - La Ligue de Koumassi domine les débats avec une quinzaine de qualifiés sur les 56 de la zone d'Abidjan pour les finales

Ils seront cinquante-six à défendre les couleurs de la zone d'Abidjan aux finales nationales. Avec dix-sept représentants de la Ligue de Koumassi. Ils ont obtenu leur ticket, le samedi 28 mai 2022, au Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen, Alassane Ouattara, lors des phases éliminatoires du championnat national de Taekwondo. Pour l'étape d'Abidjan, ce sont 163 participants, dont 107 hommes, 29 dames et 17 hors catégorie, issus de 33 clubs qui ont pris part à aux éliminatoires.

Au terme de compétitions très disputées, 56 athlètes (30 hommes et 26 dames) ont acquis le droit de disputer les finales.

C'est le cas de Séry Christ Cédric (-68kg) du club de Concordia à Koumassi. Une catégorie dominée par la Ligue de Koumassi avec les qualifications Kouadio Yao Bernard (Kobenan) et Ouattara Sotigui de la Source. La Ligue de Marcory a placé N'Guessan Kouamé Guy de Descartes. Toujours chez les hommes, la Ligue de Koumassi a également dominé la catégorie des -74kg avec Yao Brice Kobenan du club Kobenan, de Ouattara Mohamed (Ineka) et Konaté Mohamed (Katié).

Sidibé Lamine de Jeunesse 1 de Treichville a réussi à ravir une place. Ily Adama (Kobenan) et Seri Toualy (Ineka) chez les -80kg ont fait encore brillé la Ligue de Koumassi au côté de Thio Tigué de ZSC de Marcory et Coulibaly Abib d'Etoile LYMAS d'Abiobo. Dans la catégorie des -54kg, Yéo Zié Abdalah (Ineka) et Ouattara Baba (Kobenan) seront de la finale, tout comme Ibrahim Diallo de Vital d'Abobo et Diawara Aziz d'ESSAPA de Cocody.

Le seul représentant de la Ligue de Koumassi chez les -58kg est Konaté Ben de Sainte-Thérèse. Les autres qualifiés sont Diarrassouba Adam Junior (Vital-Abobo), Coulibaly Douniatchan Soumahoro (Descartes-Marcory) et Soumahoro Tiémo (SOA-Plateau). La Ligue d'Abobo a brillé chez les +87kg avec Touré Sié Kolofolo (Tchemmin) et Gué Moahé Jean Yves (Etoile LYMAS).

Bamba Issa (SOA-Plateau) et Aka Yao Yann (Winners-Yopougon) s'étant appropriés les deux autres tickets. Chez les -63kg, Abobo après des places avec Konaté Abdoul Karim (Ste Foi) et Touré Abdoulaye Youssouf (Vital). Les autres tickets revenant à Bamba Epiphane (Excellence-Port-Bouët) et Sidibé Mohamed (Jeunesse 1-Treichville). Deux qualifiés , Gouba Eric (Réveil) Dabo Essoh (SOA-Plateau), ont été enregistrés chez les -87kg.

Chez les dames, la Ligue de Koumassi a également émerveillé, faisant une razzia chez les -49kg avec Diomandé Saly (La Source) et Koné Nabintou et Kouamé Lou Yemina, toutes deux d'Ineka. Yobouet Rebecca (-46 kg) d'Ineka a été imitée de Koffi Ahou Doloresse de Sylla Family. Sow Zeinab (Soleil-Attecoubé) et Yéo Nernofolo (Famien TKD-Abobo) seront de la finale de la catégorie.

Toé Rokia (Olympic-Cocody), Kinda Zeinab (Katie-Koumassi) et Diarra Fatoumata (Soleil-Attecoubé) sont les élues des -62kg. Avec les deux de Grand-Bassam, Akahi Moyaki (ABT) et Drabo Aminata (Chelsea), Koffi Grace Andrée (ESSAPA-Cocody) et Sangaré Abiba (Cristal Dragon-Koumassi) sont les élues des +73kg. Cissé Mariama (Chelsea-Bassam), Bamba Banassa (Jeunesse 1-Treichville) et Sadio Ralidiatou (Kobenan-Koumassi) seront en finale des -57kg.

Une finale que disputeront Martaline Elysée (Cascade-Cocody), Yao Grace Campbel (La Source-Koumassi), Traoré Nantenin (Katie-Koumassi) et Djè Roxane (Les Minimes-Marcory) dans la catégorie des -67kg. Attia Ahizi (Jeunesse 1-Treichville) et Drabo Aminata (Chelsea-Bassam) sont les deux seules qualifiées des -73kg, à l'instar de Touré Massandjé et Bayala Assuna (Katié-Koumassi) chez les -53kg.

C'est tout ce beau monde dominé par la Ligue des Koumassi qui représentera la zone Abidjan aux finales du championnat national.