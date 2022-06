Madagascar: Energie solaire - Le groupe Filatex et Energiestro développent la solution de stockage VOSS

Une révolution dans le domaine du stockage de l'énergie solaire. Energiestro, une start-up française dans laquelle le Groupe Filatex est entré, développe ce que l'on appelle le Volant de Stockage Solaire ou VOSS.

Il s'agit d'une technologie qui pourrait bien apporter la solution tant attendue pour l'essor de l'énergie solaire. En effet, dans l'ère du progrès fulgurant des véhicules électriques et des énergies renouvelables, en particulier l'expansion des panneaux photovoltaïques, autant pour l'usage ménager qu'industriel, le stockage de l'énergie reste un défi majeur.

Transition énergétique

En ce moment où le monde est plus que jamais engagé dans la transition énergétique, tous les pays investissent énormément dans les énergies renouvelables et le solaire a le vent en poupe. Il se trouve pourtant confronté à la difficulté liée au stockage de l'énergie produite, en particulier quand il s'agit de la production des centrales solaires. La solution développée par Energiestro est en tout cas, une bonne option. En effet, le VOSS est un système permettant de stocker l'énergie solaire, à partir d'un volant d'inertie.

" Le principe du stockage par inertie existe depuis bien longtemps, mais a toujours été destiné à des usages industriels. Il a récemment été remis au goût du jour par Energiestro, en remplaçant l'acier habituel ou la fibre de carbone par du béton ", explique un responsable de Filatex. Techniquement, le VOSS dispose d'un cylindre tournant sur lui-même, placé dans un caisson sous-vide qui permet la suppression des frottements de l'air. Le cylindre est alors posé sur des paliers magnétiques lui permettant de flotter au-dessus du sol, afin que son mouvement ne soit pas entravé. Plus le cylindre est lourd, plus sa capacité de stockage est importante.

Faible coût

Le fonctionnement du volant se fait en 2 phases, le jour et la nuit. Durant la journée, un moteur électrique alimenté par l'installation photovoltaïque à laquelle est relié le VOSS met en mouvement le cylindre, permettant l'accumulation d'énergie. La nuit, le VOSS restitue l'énergie cinétique qu'il a accumulée tout au long de la journée sous forme d'électricité.

Un système innovant à faible coût en somme. " Le volant de stockage solaire a été reconnu par de nombreux prix dont celui d'EDF Pulse en 2015 ou encore celui de Shell-liveWire en 2018. Pour cause, le système présente plusieurs avantages dont principalement son coût et sa durée de vie. Comparé aux batteries traditionnelles qui ne dépassent pas quelques milliers de cycles, le VOSS a une durée de vie presque illimitée et est insensible aux températures, même les plus extrêmes ". Par ailleurs, le VOSS fait partie des énergies propres.

Dans sa conception, il n'utilise aucun matériau toxique ou stratégique tel que le cobalt, le plomb, le lithium ou le cadmium, qui sont abondamment utilisés dans les technologies actuelles des batteries traditionnelles. En remplaçant l'acier ou la fibre carbone par du béton, Energiestro fait le choix de l'économie, car le rendement et le résultat sont les mêmes en termes de poids et de performances, pour un coût bien plus inférieur. Son coût de stockage est de fait largement plus bas.

Primeur

Le Groupe Filatex envisage le déploiement du VOSS en primeur à Madagascar. " Ce projet au grand avenir est une démarche innovante qui a la particularité d'apporter de nombreuses solutions pour le développement des énergies renouvelables dans les pays en développement ". D'ici peu, les usagers malgaches pourront bénéficier de cette technologie énergétique innovante puisque l'arrivée et le déploiement du premier VOSS à Madagascar sont ainsi prévus pour le premier trimestre 2023.