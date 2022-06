Cote d'Ivoire: Ministère des ressources animales - Sidi Touré honore les femmes de son ministère

Les femmes du ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) étaient à l'honneur. Dans le prolongement de la fête des mères, célébrée le 29 mai 2022, le ministre Sidi Touré a célébré les femmes de son département le 1er juin 2022 au Plateau.

" Il a fallu intégrer à notre département et à notre management le principe du changement qualitatif fondé sur la foi et l'engagement des agents plus particulièrement des femmes agents de notre ministère. Il s'agit pour nous de permettre aux femmes d'avoir accès aux mêmes ressources et aux mêmes opportunités que les hommes pour contribuer mieux davantage à la réalisation de ce rêve commun ", a-t-il précisé.

Le ministre a indiqué que sur 88 directeurs centraux, régionaux et départementaux il n'y avait que 8 femmes à son arrivée à la tête de ce ministère. " Aujourd'hui sur les 107 directeurs centraux, régionaux et départementaux, on note 51 femmes ", a-t-il fait savoir.

Et de conclure : " Je vous exhorte les dames à prendre votre place dans la marche vers la réalisation de notre rêve commun c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire ".

Le directeur des ressources humaines du MIRAH, Koné Adama, a rendu hommage aux femmes. Au nom de toutes les femmes du MIRAH, Tehi Marie a remercié le ministre Sidi Touré pour son geste qui honore les femmes.