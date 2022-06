Afrique: Eliminatoires CAN 2023 | Tunisie-Guinée Equatoriale(4-0) - Seliti dans tous ses états !

Buteur, passeur, le magnifique Seliti a donné des solutions à une équipe de Tunisie qui a mis 45' pour se réveiller et bien entamer son parcours. Le banc tunisien a été précieux.

Il y avait du nouveau dans cette équipe de Tunisie : Abdi, Belarbi, Sassi, Mejbri et Khenissi prennet des places de titulaires, une façon pour Jalel Kadri d'apporter un sang neuf à l'équipe, mais aussi pour compenser le nombre des absences. Pendant une première mi-temps, nous n'avons pas trouvé une formule de jeu claire, des idées et surtout une clairvoyance.

On trébuchait, on passait du 4-3-3 au 4-2-3-1 selon la position de Mejbri, laissé électron libre en soutien au porteur de la balle. Pas de facilité donc à transpercer ce bloc homogène de la Guinée Equatoriale. Il a fallu des mouvements de Seliti pour libérer Belarbi dont le tir a été contré de justesse (23'). Le tir de Sassi à la 40' a marqué une sorte de réveil tunisien mais le gardien Owono intervient.

Quelques minutes plus tard, Abdi, libre de tout marquage, joue en retrait et un défenseur dévie en corner, c'était la plus grosse alerte d'une équipe de Tunisie désordonnée mais qui avait le monopole de la balle. Il manquait dans cette première période un coup de création, un joueur qui pouvait aider Seliti et Dragar, les deux meilleurs relativement. Et franchement, on se lassait de ce jeu ennuyeux devant un public qui affluait après avoir ouvert les portes du stade gratuitement ( quel génie de l'avoir fait quelques minutes avant le match alors qu'on pouvait le faire quelques heures avant).

Msakni et Jaziri apportent le plus

La pause avait apporté un peu d'idées et d'inspiration pour nos joueurs qui avaient attaqué plus leur adversaire tout en variant leurs manœuvres. Toujours emmenés par un Seliti très efficace et surtout déterminé à se surpasser, l'équipe de Tunisie a mis 10' pour trouver enfin la faille. Cafouillage et mauvais renvoi de la défense équato-guinéenne et l'intenable Seliti surgit pour marquer d'un tir à ras de terre. Il fallait ce but pour que le rendement s'améliore et pour que la sélection assomme son adversaire. Et à 10 contre 11 ( expulsion de Lopez à la 70') , on avait la voie royale pour une victoire large.

La rentrée de Maaloul et Ben Romdhane, puis surtout celle de Jaziri et de Msakni ont fini par changer la donne. Jaziri marque d'un beau coup de tête (77') et Msakni, d'un tir bien dosé et placé (80'), ont corsé la note. Et c'est toujours Seliti qui était en mode passeur. Et pour terminer en beauté, Msakni (85') réalise un doublé en reprenant une balle mal renvoyée par le gardien équato-guinéen. Un beau score et surtout une deuxième mi-temps nettement meilleure après la rentrée de quelques cadres. Jalel Kadri a beaucoup de leçons à tirer de ce match. Il fera le déplacement au Botswana avec le moral au beau fixe. C'est le plus important. Mention à Seliti

Tunisie

Ben Said - Dragar (Maaloul) - Abdi - Ghandri - Talbi-Sassi - Aidouni - Mejbri (Msakni) - Belarbi (Ben Romdhane) - Sliti (Achouri) - Khenissi (Jaziri)