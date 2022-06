Madagascar: Festival - Nosy Be en osmose pour Donia 2022

Depuis Ankify, le port " portail " de Nosy Be, le bruit court comme quoi le cru artistique de cette édition sera le plus fourni pour le festival Donia qui se tiendra du 2 au 6 juin, les artistes contractés par les organisateurs sont les plus attendus par la population locale.

" Je viens d'appeler mon mari, il est encore à Ambanja mais j'exige qu'il vienne dès cette soirée ", annonce à tue-tête une dame dans la vedette menant à l'île aux Parfums.

Le décor est planté. Déjà une trentaine de stands sont installés depuis la matinée dans le stade d'Ambodivoanio. Salade de papaye, poissons frits, bières à profusion... la ville est sur son trente et un. Donia revient après deux ans de disette. Tandis que les touristes sillonnent, curieux et pressés, les coins animés de la ville.

Signe d'un réveil " doniesque ", un embouteillage de tuc-tucs se forme menant vers le quartier à l'opposé de Madiro Kely. Dans son fief, à Madiro Hôtel, l'un des chefs de file, Sanna Vincezo, prend une pause inespérée en regardant les actualités internationales. Le téléphone ne cesse de sonner, il délègue, s'amuse, s'anime. La pression du premier concert du festival avec Dadi Love, Général Degré, Lianah... se rapproche.

À 20 h et quelques poussières, la balance a été effectuée dans la matinée, les premières notes sont lancées dans le stade d'Ambodivoanio. Dehors, les rues attenantes bouillonnent. " Eh mon oncle, ta femme a déjà pris les poissons. Vous serez où ce soir ? ", harangue une vendeuse. À lui de répondre. " Bien sûr, nous viendrons en force ce soir ".

Donia c'est un peu l'appel de Nosy be, une ville isolée désormais avec une Route Nationale 6 en état second depuis Antsohihy. Une ville où le retour du tourisme se fait attendre, Donia est là pour le rappeler. Une insularité dans le grand insulaire " grande terre " de Madagascar. Le premier jour de Donia a confirmé que l'île est prête à retrouver ses couleurs et ses parfums.