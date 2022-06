Madagascar: Vérité des prix et vérité des urnes

D'après les perspectives économiques de la Banque mondiale, " Madagascar pourrait mettre une décennie à se remettre de la crise et risque d'accroître son retard sur ses pairs ".

En somme, il faudra attendre 2032 pour sortir du tunnel sauf si le TGV enclenche la vitesse supérieure. " Une accélération significative et durable de la croissance serait nécessaire dans les prochaines années pour espérer réduire la pauvreté ", selon la responsable des Opérations de la Banque mondiale à Madagascar. " Cela ne sera possible que si le gouvernement lance des réformes d'envergure en faveur de l'investissement privé et de la création d'emplois, d'un meilleur accès aux services de base et aux infrastructures et d'une plus grande résilience aux chocs ", ajoute-t-elle.

Le rapport de souligner " 6 priorités sur lesquelles le gouvernement devrait se concentrer à court terme ". Entre autres et non des moindres, l'accélération de la vaccination des personnes vivant en situation de vulnérabilité dans les zones urbaines et touristiques ; la réhabilitation des infrastructures et des services publics affectés par le passage des cyclones ; la prise de mesures fortes visant à réduire l'insécurité alimentaire et à stimuler la production agricole nationale ; la transparence dans le secteur public ; la lutte contre la corruption et l'indépendance de la Justice ; la réforme du mécanisme de tarification du carburant et de l'électricité.

Cette dernière priorité pour ne pas dire " conditionnalité " signifie application de la vérité des prix à la pompe et au compteur de la Jirama. Force est de reconnaître que ces 6 priorités définies par la Banque mondiale cadrent plus ou moins avec les 13 " velirano " du président de la République, mais le gouvernement peut ou doit mieux faire pour que Madagascar ne figure plus en queue de peloton en termes de taux de pauvreté.

À l'image des Barea qui sont condamnés à battre les Palancas Negras de l'Angola ce dimanche à Mahamasina afin de sortir de la dernière place du groupe E dans les éliminatoires pour la CAN 2023, l'année de la présidentielle à Madagascar où la vérité des prix pourrait influer sur la vérité des urnes.