Madagascar: Accès à l'eau potable - Un système mobile de purification, offert par le Japon

Le Japon soutient la réalisation du velirano n°2 " Eau pour tous ", qui priorise la qualité optimale dans la fourniture d'eau potable. Outre les cinq systèmes fixes de purification d'eau offerts en 2019, un système mobile a été remis hier, au MEAH.

200 millions de yens, soit environ 1,6 millions de dollars américains ou 7,2 milliards d'ariary ! C'est la valeur du don de cinq systèmes fixes de purification d'eau et d'un système de purification d'eau mobile, dans le cadre du Programme de Développement Économique et Social. Lors de la cérémonie de remise officielle du système mobile de purification d'eau, hier, l'ambassadeur du Japon, Higuchi Yoshihiro, a indiqué qu'il s'agit d'un don non-remboursable octroyé par le Gouvernement du Japon à Madagascar.

À noter que les systèmes fixes de purification de l'eau ont été déjà inaugurés en 2019 dans la commune d'Ampefy. Ces infrastructures ont également été installées dans 4 autres régions à savoir les régions de Vakinankaratra, Betsiboka, Bongolava et Haute Matsiatra. D'après le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidiniavo Ravokatra, ces systèmes fixes ont déjà permis de donner à plus de 13.000 personnes, l'accès à l'eau potable.

Gestion des catastrophes. Selonles Japonais, le camion de purification d'eau a été octroyé au MEAH (Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène) dans le cadre du même projet de don de systèmes de purification mis en œuvre en 2019. À cause des circonstances particulières liées à la pandémie de Covid-19, sa remise officielle a été retardée.

D'après les explications, le camion de purificateur sera particulièrement utile aux endroits les plus reculés ou en cas de désastres naturels. " Même avant cette remise officielle, le camion a déjà été activement déployé à Fianarantsoa, Ambositra et ailleurs, y compris pour l'opération de secours aux sinistrés des derniers cyclones cette année ", ont indiqué les représentants de l'ambassade du Japon à Madagascar.

Normes. Pour assurer la qualité de l'eau produite par le système, un kit de test accompagne ce camion pour respecter les normes internationales exigées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). " L'eau traitée par ce camion suit des tests chimiques et microbiologiques avant distribution. En plus de cela, un traitement de l'eau distribuée par ce camion se fait aussi dans d'autres laboratoires, comme ceux de la JIRAMA et de l'Institut Pasteur pour garantir la potabilité de l'eau ", ont soutenu les donateurs.

Selon eux, l'eau et l'hygiène se trouvent toujours parmi les domaines prioritaires de la coopération du Japon. À cette occasion, l'ambassadeur a renouvelé sa volonté de poursuivre la coopération avec Madagascar, non seulement dans le secteur de l'eau, mais également dans d'autres domaines liés au développement de la Grande-île.