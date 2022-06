Afrique de l'Ouest: Indices boursiers internationaux - Des évolutions à la baisse observées en avril 2022

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a publié son " Bulletin mensuel des statistiques " pour le mois d'avril 2022.

Dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), la Bceao renseigne que les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux (moyenne WTI, BRENT, DUBAÏ), exprimés en dollar US, ont enregistré une progression de 62,4%, en glissement annuel, en avril 2022, après une hausse de 71,4% le mois précédent.

Selon la même source, les prix des principales matières premières exportées par les pays de l'Union ont également augmenté sur la même période, notamment le coton (+62,4%), le café (+51,1%), le caoutchouc (+29,3%), l'or (+10,0%) et le cacao (+3,6%). En revanche, les cours de la noix de cajou se sont repliés de 8,3% sur la même période.

Concernant l'indice des prix des produits importés par les pays de l'Union, il s'est accru de 46,2% sur un an, après une augmentation de 41,7% en mars 2022. Les hausses les plus importantes sont notées au niveau du blé (+77,2%), des huiles (+54,0%), du riz (+35,9%) et du sucre (+34,9%).

"Les indices boursiers internationaux ont dans leur ensemble connu des évolutions à la baisse en avril 2022, comparé à la même période de 2021. Les baisses les plus significatives ont été enregistrées au niveau du Nasdaq Composite (-11,7%), du DAX (-6,9%), du NIKKEI 225 (-6,8%), de l'EuroStoxx 50 (-4,3%), du Dow Jones (-2,6%) et du Standard & Poor's 500 (-1,2%).

En revanche, le Footsie 100 et le CAC 40 se sont respectivement accrus de 8,2% et 4,2%. Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est dépréciée sur un an par rapport au yuan chinois (-11,1%), au dollar américain (-12,8%) et à la livre sterling (-3,4%). Par contre, l'euro s'est apprécié de 4,1% vis-à-vis du yen japonais ", renseigne la Bceao.

Sur le plan de la politique monétaire, détaille la Bceao, la Banque Centrale du Canada a rehaussé son taux directeur de 50 points de base, le faisant passer de 0,500% en mars à 1,000% en avril 2022, en raison de l'accélération de l'inflation. La Banque de Suisse a également augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, le faisant passer de 0,000% à 0,250%. En revanche, sur la période sous revue, la Banque Centrale américaine, celle de Grande Bretagne, ainsi que la Banque centrale européenne ont laissé leurs taux inchangés.