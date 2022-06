Ghana: Démission de l'Évêque de Yendi et Nomination

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a accepté la démission du gouvernement pastoral du diocèse de Yendi (Ghana), présentée par Son Excellence Mgr Vincent Sowah Boi-Nai, S.V.D.. Le Saint-Père a nommé Mgr Matthew Yitiereh, jusqu'à présent Vicaire Général de l'Archidiocèse métropolitain de Tamale, Évêque de ce même diocèse.

Son Excellence l'évêque Matthew Yitiereh est né le 1er janvier 1961 dans la région de l'Upper West, dans le diocèse de Wa. Il a étudié au petit séminaire St Francis Xavier à Wa, au Senior High du séminaire St Hubert à Kumasi et au grand séminaire St Victor à Tamale. Il a été ordonné prêtre le 22 juillet 1995 pour l'Archidiocèse métropolitain de Tamale.

Après son ordination, il a exercé les ministères suivants : Curé de la paroisse du Saint-Esprit à Chamba (1995-1997) et des Saints Pierre et Paul (1998-2003) ; directeur du ministère diocésain de la jeunesse (1998-2003) ; maître en théologie avec spécialisation en liturgie pastorale, Irlande (2002-2004) ; maître des célébrations diocésaines et président du conseil d'administration du Tamale Institute of Cross-Cultural Studies (2004) ; Administrateur de la cathédrale de l'Annonciation de Tamale (2004-2015) ; depuis 2015, président de l'association des prêtres de l'Archidiocèse de Tamale et, depuis 2016 jusqu'à présent, vicaire général de l'Archidiocèse métropolitain de Tamale et curé de la Blessed Sacrament Church.