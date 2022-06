Afrique: Aliou Cissé va démarrer ses 4-èmes éliminatoires de CAN, ce samedi

Dakar — Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé va démarrer ce samedi, contre le Bénin, sa 4-ème phase éliminatoire de Coupe d'Afrique des nations, après celles de 2017, 2019 et 2021 avec l'objectif de les terminer sans accroc comme lors des précédents rendez-vous.

Nommé en mai 2015 à la tête des Lions, Cissé a bouclé trois phases éliminatoires de Coupe d'Afrique des nations.

Pour Gabon 2017, il avait réussi un carton plein en gagnant ses six matchs éliminatoires contre le Burundi (2-0 et 2-0), le Niger (2-0 et 2-1) et la Namibie (2-0 et 2-0).

Pour la CAN 2019 qui devait se tenir au Cameroun mais qui a été finalement confiée à l'Egypte, le Sénégal a remporté cinq de ses six matchs. Seul Madagascar avait réussi, lors de la manche aller à domicile, à contraindre le Sénégal au partage des points, 2-2. Les autres adversaires du groupe étaient la Guinée Equatoriale (3-0 et 1-0) et le Soudan (3-0 et 1-0).

Lors de la CAN 2021 au Cameroun, les Lions ont remporté quatre de leurs six matchs. Ils ont été contraints au partage des points par le Congo (0-0) et l'Eswatini (1-1). L'autre adversaire du groupe, la Guinée-Bissau, avait été battue à l'aller (2-0) et au retour (1-0).

La CAN 2023 est programmée en juin prochain en Côte d'Ivoire.

La phase de poules a démarré ce mercredi avec, entre autres résultats, une large victoire (3-0) du Ghana aux dépens de Madagascar.

Pendant son magistère, le sélectionneur national a aussi dirigé le Sénégal pour les éliminatoires de deux phases finales de Coupe du monde pour Russie 2018 et Qatar 2022.

En éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal partageait le même groupe avec l'Afrique du Sud (2-0 et 2-1), le Burkina Faso (0-0 et 2-2) et le Cap-Vert (2-0 et 2-0).

Pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, les adversaires étaient dans un premier temps le Togo (2-0 et 1-1), le Congo (3-1 et 2-0) et la Namibie (4-1 et 3-1). En barrages aller, le Sénégal a perdu (0-1) au Caire avant de gagner à Diamniadio (1-0) et après les tirs au but, 3-1.