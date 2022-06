Sénégal: Un festival international sur "Littérature et conflits", à partir du 29 juin à Dakar

Dakar — La première édition du Festival international de littérature de Dakar (FILID) se tiendra du 29 juin au 2 juillet prochains dans la capitale sénégalaise, sur le thème : "Littérature et conflits", a appris l'APS, jeudi, d'un des organisateurs.

"+Littérature et conflits+ est un thème porteur en cette période de troubles un peu partout dans le monde. Il s'agira de déterminer le rôle de l'écrivain face à une telle situation", a dit Abdoulaye Fodé Dione, jeudi, lors d'une rencontre avec des journalistes.

Le festival se veut un espace de discussion entre écrivains et auteurs pour qu'ils puissent dire leurs mots sur les conflits en Afrique et ailleurs et jouer leur rôle d'éveilleurs de conscience, selon lui.

"On sait que les conflits ont leur nature ailleurs. Il s'agit juste de demander aux écrivains d'être objectifs et de demander au minimum le respect des droits humains", a souligné Dione par ailleurs directeur de la maison "Abis éditions".

Le festival ambitionne de "faire de Dakar une destination littéraire où les auteurs vont discuter des questions existentielles de la création", précise-t-il

"Le Sénégal brille par sa littérature et Dakar a toujours été une ville phare pour le livre depuis le président Léopold Sédar Senghor. Il y a un bouillonnement littéraire intense", expliquent les promoteurs.

Ils soulignent la participation de douze pays parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Gabon, le Canada, la Belgique et la France.

L'objectif du FILID est de pousser la création pour qu'elle aille de l'avant et que les œuvres soient lues tout en permettant aux écrivains africains de se rencontrer et de discuter.

Des tables rondes thématiques et des échanges sur les œuvres ainsi que des dédicaces sont inscrits au programme.

Deux prix littéraires seront attribués pour rendre hommage à leurs parrains et faire la promotion de la création.

Il y a le prix international de poésie Annette Mbaye D'Erneville réservé aux femmes et le prix international de littérature Cheikh Hamidou Kane ouvert à tous.

Les deux récompenses d'un montant d'un million cinq cent mille francs CFA chacun ne seront attribuées qu'à des livres écrits en français et publiés il y a deux ans.

"Ils ont tous les deux fait la fierté du Sénégal. Le prix Annette Mbaye D'Erneville rend hommage à la première journaliste et poète émérite et à la création poétique des femmes dans le monde. Le Cheikh Hamidou Kane honore l'écrivain dont le roman +L'aventure ambigüe+ traduit en plusieurs langues a obtenu plusieurs distinctions", explique le porteur du projet Abdoulaye Fodé Diop.

Les organisateurs estiment que le Festival international de littérature de Dakar organisé par des privés est dédié aux écrivains et aux auteurs, se différencie de la Foire internationale du livre de Dakar (FILDAK) et du Salon national du livre, des manifestations biennales de l'Etat réservées plus aux éditeurs.