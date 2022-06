Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr - "Les performances du système sont indéniables"

Dakar — L'ex ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a affirmé, jeudi, que les performances du système sont indéniables et touchent pratiquement tous les domaines, avec des indicateurs qui sont sensiblement améliorés.

"Il en est ainsi de la mortalité maternelle et infantile, de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, des ressources humaines, de la disponibilité des médicaments et autres produits essentiels, de l'accompagnement des personnes vulnérables", a souligné Abdoulaye Diouf Sarr lors de la passation de service avec Marie Khémess Ngom Ndiaye.

"Ces résultats ont fait que notre système de santé et d'action sociale est souvent cité en modèle en Afrique et dans le monde", a dit M. Sarr démis de ses fonctions, jeudi dernier, aprés la mort de 11 bébés dans l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital de Tivouane.

L'ex ministre dit y avoir apporté sa modeste contribution, sa pierre à cet édifice qui "n'est jamais achevé puisque la santé et l'action sociale rythment nos vies à l'infini".

"Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé ensemble ces cinq dernières années", a-t-il ajouté.

"De 2017 à 2022, sans discontinuer, j'ai exercé la fonction de Ministre de la Santé et l'Action sociale. Je l'ai fait avec dévouement, avec aussi la volonté de servir mon pays et de mettre en œuvre la politique de santé et d'action sociale définie par le président de la République", a encore souligné M. Sarr.

Selon lui, "les efforts inlassables que le chef de l'Etat a déployés depuis 2012 ont permis à notre système de santé de faire des progrès considérables, qui sont visibles partout à travers le pays, dans les domaines des infrastructures, des équipements, de la gouvernance sanitaire, de la protection sociale".

"Ensemble, nous avons fait face à tant de défis, les uns plus complexes que les autres. La pandémie de covid-19 est un de ces nombreux défis", a t-il affirmé.

Selon lui, "à chaque fois, l'engagement de chacun et de tous nous a permis de surmonter les difficultés et réaliser notre objectif".

"Au travers de multiples épreuves, nous étions restés concentrés sur notre mission de protection sanitaire et sociale des populations", a-t-il dit en présence des personnels du ministère, des partenaires sociaux et des partenaires techniques et financiers.

"L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je suis conscient que, malgré tout ce que nous avons fait et apporté, il subsiste des gaps, il y a des améliorations à apporter et d'autres défis à relever pour hisser encore plus notre système vers les meilleurs standards", a t-il admis.

"Je n'ai aucun doute que cette œuvre sera poursuivie, avec succès, par mon successeur que je connais et que nous connaissons", a-t-il dit.