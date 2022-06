Sénégal: Marie Khémesse Ngom Ndiaye veut miser sur la prévention et agir sur les déterminants sociaux

Dakar — La nouvelle ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a souligné jeudi, l'importance de miser sur la prévention et d'agir sur les déterminants sociaux, et environnementaux afin d'atteindre les objectifs de santé pour tous.

"Nous avons beau acheté des équipements mais si nous n'agissons pas dans la prévention, dans les déterminants sociaux, environnementaux de la santé, on ne pourra pas atteindre les objectifs", a-t-elle indiqué lors de la passation de service avec son prédécesseur, Abdoulaye Diouf Sarr.

Prenant l'exemple de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, Maire Khémesse Ngom Ndiaye a insisté sur le fait que le pays ne disposait pas toujours des moyens permettant d'assurer une gratuité intégrale de la prise en charge sanitaire, à l'instar des pays davantage développés.

"Il faut que l'action sociale revienne. C'est important d'agir sur les facteurs environnementaux, tels que l'eau, le sol, l'air. Si nous n'agissons pas sur ces éléments quel que soit la personne qui sera à la tête de département, le président à la tête du pays, les objectifs de santé pour tous ne pourraient pas être atteints", a-t-elle expliqué.

L'ancienne directrice de la Santé publique a ainsi souligné la nécessité de continuer le travail, estimant être comptable de l'action de son prédécesseur à la tête du ministère de la Santé.

"Il faut continuer le travail. Je suis comptable de ce que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et tous les anciens ministres de la Santé ont fait. J'ai, depuis le 2 avril dernier, passé 30 ans dans le système de santé. Je me disais que je n'avais plus rien à prouver, mais tout ce que j'ai pu accomplir, l'a été en équipe", a-t-elle fait valoir.