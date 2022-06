Niger: Une petite communauté catholique dans un pays musulman

Dosso — "Une bouffée d'air frais en ce temps où la chaleur nous brûle et la monotonie du désert déforme notre horizon", telle est la définition que le Père Rafael Casamayor a donnée à un groupe de séminaristes venus de tout le Niger pour visiter la mission de Dosso où travaille le missionnaire de la Société des Missions Africaines.

"Ils viennent d'origines très différentes, certains fils d'émigrés du Togo ou du Bénin, d'autres de familles musulmanes qui ont découvert le chemin de Jésus à travers leurs compagnons de quartier, et tous de familles très humbles qui ont accueilli et soutenu leur vocation. Avec leur témoignage simple et fraternel, ils ont apporté de la joie à notre communauté", a ajouté le père Rafael.

"Nous sommes allés au bâtiment Djerma Koy, nous avons visité le marché, le centre artisanal, l'école catholique avec la maison des religieuses. Le soir, nous avons ensuite eu une rencontre avec les jeunes de la communauté de Dosso avec une veillée de prière et de convivialité au cours de laquelle ces jeunes nous ont parlé de leur vocation, des raisons, des images ou des rêves qui les ont amenés au séminaire."

Beaucoup d'entre eux ont partagé des témoignages très simples et très vivants. "Sœur Anunciata a commencé par nous parler de sa vocation au Burundi, de la vie des religieuses qu'elle a rencontrées quand elle était très jeune, et de l'attirance qu'elles avaient pour elle", écrit le missionnaire SMA. Mes camarades de classe m'appelaient "la soeur", et je n'aimais pas du tout ça, mais j'ai fini par les suivre", racontait la religieuse. "J'ai été frappé par la sérénité avec laquelle le curé de notre paroisse nous parlait", dira plus tard un séminariste pour résumer sa vocation, "il ne se fatiguait jamais et accueillait avec beaucoup d'affection les garçons qui allaient le chercher."

J'étais musulman quand j'étais adolescent, ajoute un autre, et avec un ami, j'allais à l'église de temps en temps. J'aimais les célébrations, la façon dont les gens se recueillaient, la façon dont ils priaient, les chants, les mots pleins de bonté que le prêtre nous adressait et qui me pénétraient de plus en plus jusqu'à ce que je décide de devenir chrétien et d'entrer au séminaire. Mes parents ont été surpris quand je leur ai dit, mais ils ne m'ont pas gêné, aujourd'hui je pense qu'ils sont contents, même s'ils restent très discrets."

"Après la prière conclusive de nos rencontres, explique le père Rafael, les danses ont commencé aux rythmes des tambours et des maracas, qui, comme je l'ai appris, sont la meilleure et la plus spontanée façon de louer et de remercier Dieu, laissant parmi les jeunes de Dosso un souffle d'air d'un parfum spécial de nouveaux horizons qui restent palpitants et tendent à s'élever vers le ciel sur cette terre plate."

"Le Niger est un pays musulman largement déserté, et l'Église ne représente qu'1% de la population", conclut le missionnaire SMA, "c'est une petite communauté vivante malgré les difficultés, et ces jeunes la représentent très bien même s'ils ne s'en rendent pas compte". Dosso est une mission dans une capitale provinciale au milieu du peuple Djerma-Songhay, héritier d'un grand empire et d'une culture solide et ancienne ; la communauté est petite et d'origines diverses, mais elle est déjà bien installée et fête aujourd'hui les quarante ans de sa fondation".