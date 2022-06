Madagascar: Nosy Be - Les jeunes appelés à s'engager dans la protection de la biodiversité

L'association IDEE Jeunes et le CISCO de Nosy Be organisent plusieurs activités pour célébrer la journée mondiale de l'environnement à Nosy Be, en ce jour du 3 juin. Une célébration placée sous le thème " Une seule terre " cette année.

Des volontaires étrangers ainsi que les élèves participeront à l'événement par l'intermédiaire de descentes sur terrain, d'expositions et d'animations diverses. Cette journée a été organisée dans le but d'interpeller sur l'importance de se pencher un peu plus sur la protection de la nature et la biodiversité.

Selon Madame Christina Rabemananjara, la modératrice de l'événement, " le Covid-19 ayant durement touché Nosy Be, la population, en difficulté est tellement concentrée sur la relance économique que la protection de l'environnement a été mise en sourdine et carrément reléguée au dernier plan, au détriment de l'avancée galopante du changement climatique et de ses effets dévastateurs. "

C'est dans cette optique justement qu'ils ont organisé un concours pour les élèves de Nosy Be. La finale de ce concours, organisé pour sensibiliser les élèves à s'engager dans la protection de l'environnement, sera justement organisée ce jour. Il s'agit d'un concours ouvert aux élèves de 1ère et Seconde de Nosy Be dont la présélection s'est déroulée il y a 3 semaines.

2 thèmes ont été imposés à tous les candidats à savoir l'importance, la valeur économique des mangroves et leur préservation pour le premier thème. Le deuxième concernait le portrait de personnalités malgaches qui ont été d'éminents écologistes localement. Les 4 finalistes présenteront ce jour la restitution des descentes sur terrain qu'ils auront effectuées, appuyée par leur propre recherche devant un jury. Ils seront jugés par la pertinence de leurs travaux, la richesse et la précision des informations contenues dans la restitution.

À part le prix décerné au lauréat du concours, un prix surprise sera également attribué à l'établissement du gagnant ou de la gagnante pour les appuyer dans des projets écologiques à impacts socioculturels.