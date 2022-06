Cote d'Ivoire: RHDP Cavally - Les Amazones vont célébrer Anne Désirée Ouloto

" Avec l'accélération que le Président Alassane Ouattara a donné au développement, il a bien voulu d'une personne loyale, notre cadre du RHDP, Mme Anne Désirée Ouloto, qui a le sens du travail bien fait, le sens de responsabilité, un leadership hors pair ". Ces mots ont été tenus par Mireille Behy, présidente du mouvement les Amazones du Cavally pour Anne Ouloto. C'était dans l'après-midi du mardi 31 mai dernier à Yopougon-Sideci, lors d'une déclaration qu'elle a lue devant les hommes de médias.

Selon elle, une grande mobilisation est prévue le 5 juin 2022 à Guiglo. A cet effet, Mireille Behy a indiqué que la première femme présidente du conseil régional de la Côte d'Ivoire participe au quotidien à l'épanouissement des populations de ladite région. Aujourd'hui, poursuit-elle, " la première femme présidente du conseil régional en Côte d'Ivoire apporte le développement aux différentes populations de Taï, Blolequin, Guiglo et Toulepleu.

Notamment les nombreuses infrastructures dont le bitumage des routes, le château d'eau de Zagné, la connexion de Taï au réseau électrique national 52 ans après, la construction d'écoles de proximité, les fonds destinés aux femmes pour leur autonomisation, le pont sur le fleuve N'Zo entre autres ". Non sans noter, la promotion de nombreux cadres issus du Cavally. " Avec la ministre Anne Désirée Ouloto et grâce au leadership du Président Alassane Ouattara, la cohésion et la paix sociale sont devenues une réalité dans le Cavally.

Ce qui lui inspire la construction de la maison des chefs traditionnels ", a noté Mireille Behy. Cette grande mobilisation du 5 juin, selon elle, va débuter par une messe d'action de grâce à l'église catholique Saint Joseph à Guiglo, et sera suivie de dons dans les maternités et hôpitaux de Guiglo et de Nicla. " Chères sœurs, prenons notre destin en main en nous mobilisant derrière Mme Anne Désirée Ouloto, la ministre qui est la clé du développement, la clé du bonheur du Cavally ", a invité la présidente des Amazones. Pour rappel, le mouvement a été créé en 2017 et revendique plus 2000 femmes.