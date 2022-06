Cote d'Ivoire: Litterature - Innocent Boho met en lumière le phénomène des hommes battus par leurs femmes avec " Le Cri du silence "

Dans la mentalité collective, ce sont les femmes qui se plaignent des violences conjugales et non les hommes ! Innocent Boho, lui, dans son roman " Le Cri du silence ", aborde la question des violences conjugales faites aux hommes !

La trame de l'œuvre, c'est l'histoire de Jolie-Sainte, une ravissante jeune femme, qui fait subir à son époux Mondésir, des violences verbales et physiques. Mondésir est injurié et battu. Pour peu, l'homme encaisse des coups et, sans geindre, il vit ces sévices comme une fatalité, comme si son destin était scellé à celui de Jolie-Sainte. Mondésir souffre le martyre sans se plaindre. La douleur est profonde et tenace, mais aucun cri ne lui vient de l'extérieur. Avili et honteux, il se tait à cause du regard des autres, de tout ce qui peut se raconter à son sujet.

Terré dans un mutisme incompréhensible, Mondesir vit son calvaire en silence, de peur de s'exposer au ridicule. Parue aux Editions Nei-Ceda, l'œuvre de 126 pages, selon l'auteur, interroge et, surtout, interpelle l'opinion sur le drame physique et intérieur que vivent certains hommes. Il met ainsi le doigt sur un phénomène qui prend de l'ampleur dans la société moderne.

" Je suis un anticonformiste. Ce n'est pas parce qu'on en parle peu que ça n'existe pas. Combien d'hommes sont-ils battus, martyrisés, qui subissent tout ce que l'on peut imaginer comme sévices et humiliations et qui ont le courage de se plaindre, pour dire qu'ils sont battus par leur femme ? " rapporte Roger Innocent Boho que nous avons rencontré lors du Salon international du livre d'Abidjan qui s'est déroulé du 17 au 21 mai dernier au Palais de la Culture à Treichville.

Il est vrai que de la littérature, des films et autres créations sont faites pour dénoncer, sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Le clair du temps, des superlatifs tels que " angoissant ", " cauchemardesque ", " exécrable ", " hallucinant ", " monstrueux " sont utilisés pour dépeindre et dénoncer le drame que constituent les violences faites aux femmes. Pour Innocent Boho, par le truchement de son roman, il veut démontrer que, malheureusement, " il n'y a pas que les femmes qui souffrent de ces violences atroces (... ) De nombreux hommes sont martyrisés par leurs amantes, concubines ou leurs épouses. Ils font les frais de brutalités innommables (... ) "

Et l'auteur, tout en rapportant qu' " il n'y a pas que les femmes qui pleurent ", procède par questionnement pour savoir " combien sont-ils, les hommes, qui osent raconter leurs humiliations et leurs angoisses, combien sont-ils à vouloir accepter de témoigner contre... leurs moitiés ? "

Avant la publication de " Le Cri du silence ", Roger Innocent Boho a déjà mis dans les rayons son 1er roman : " Mon singe a le vertige ", paru également aux éditions Nei-Ceda en 2010. L'œuvre aborde la question plus que tabou de la transsexualité.

Innocent Bohho est titulaire d'un diplôme supérieur d'analyste-programmeur.