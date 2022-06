Gabon: Lamberene - Maurel et Prom en campagne de sensibilisation environnementale

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement, la société pétrolière Maurel et Prom a organisé, le mardi 31 mai 2022 à Lambaréné, une une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets. Ce sont les élèves des niveaux 5e année de certains établissements primaires de la ville du Grand-Blanc qui ont pris part à cette session de sensibilisation, couronnée par la présence des responsables de la direction d'académie provinciale et des enseignants.

Les élèves des écoles publiques primaires " Avenir " et " Metere ", successivement situés dans les premier et deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné, ont été sensibilisés sur la nécessité de préserver l'environnement à travers la gestion des déchets. Une initiative de la Société pétrolière Maurel et Prom, dont l'action s'inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement, où celle-ci s'invite à son engagement en faveur de la protection de l'environnement et la préservation de la nature.

C'est la salle polyvalente d'un hôtel de la place , dans le deuxième arrondissement de la Commune de Lambaréné, qui a abrité cette campagne de sensibilisation des enfants sur la gestion des déchets. " Une seule planète ", c'est le thème retenu par les organisateurs pour célébrer l'environnement cette année. À travers différentes activités en rapport avec l'environnement, les élèves des différentes écoles primaires de la ville historique ont eu l'occasion d'élargir leur champ de connaissances. Ils ont notamment pu apprendre les nombreux moyens de préserver la nature à partir du recyclage des déchets.

Animée par Charles Diyombi du service HSE de Maurel et Prom, cette session d'information sur les questions environnementales a donné l'opportunité aux experts du recyclage de pouvoir " mettre en valeur l'importance de s'adonner à cette activité pour le bien de l'environnement et des populations ", laisse savoir la Responsable de " Namé Recycling ", une société de collecte et de transformation des objets en produits finis.

Cette année, comme l'a rappelé la Cheffe du département HSE de Maurel et Prom : " Le message est destiné aux enfants, parce qu'ils sont des ambassadeurs. Ce sont eux qui relaient les messages plus haut que les parents, sensibilisent auprès de leur famille... ils sont un bon relais ", exprime Myriam Agambouet. Et de souligner que " Maurel et Prom a plusieurs projets mis en place dans le cadre de la protection de l'environnement. Des partenariats avec des organismes internationaux sont en cours. Ces organismes vont nous accompagner dans les prochains mois, dans un recensement des espèces animales et végétales qui sont autour de nos sites. Cela permettra de voir et suivre cette faune et cette flore qui cohabitent avec une industrie pétrolière ".

La protection de l'environnement, en plus d'être une question planétaire, demeure un sujet primordial pour le Gabon. C'est en sens que cette question est jugée fondamentale pour la société pétrolière Maurel et Prom, par ses responsables. Ils disent s'inscrire à cent pour cent dans cette dynamique, en ayant une emprunte verte dans leur activité et de toucher les populations dans ce sens pour converger dans la même direction.