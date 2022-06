Burkina Faso: Musique et Humour - CANAL+ Burkina aux côtés des "Séparables" pour un concert inédit

Le duo, Les Séparables, est déjà connu des Burkinabè dans le registre de l'humour. Mais le 4 juin 2022, ils seront en concert du côté de Canal Olympia Yennenga. Un spectacle qui promet.

" Ceux qui aiment les spectacles d'humour seront bien servis, de même que ceux qui adorent les concerts musicaux ", assure Moussa Petit Sergent. Il révèle aussi que cela fait deux mois qu'ils concoctent ce spectacle afin de satisfaire le public. " Cela fait huit semaines que nous travaillons déjà sur la scène. Pour ce premier spectacle on va allier humour, musique, danse, parodie et tout ce qui va avec ", promet Moussa Petit Sergent.

" C'est un spectacle qui allie musique, humour, danse, parodie, etc. ", complète-t-il. " Quand nous voyons ce qui se passe lors de nos répétitions, nous avons même envie d'acheter des tickets pour aller voir le spectacle. Malheureusement, nous ne pouvons pas puisque c'est nous qui donnons le spectacle", affirme non sans humour, Moussa Petit Sergent. "C'est un cocktail artistique qui convie tous les pans de l'art de la scène. C'est la synthèse de tout ce qui s'est passé au Burkina Faso cette dernière année que nous allons dépeindre avec notre musique, notre humour", dit-il.

Il y aura de l'humour et de la mélodie donc pour le grand plaisir de ceux qui feront le déplacement, tranche de son côté Hamidou Le Doux, l'autre membre du duo, ajoutant que "Ce sont toujours des petits textes avec des mélodies et tous ce qu'il faut pour faire plaisir. On a préparé du lourd". "Ça sera du jamais vu au Burkina", dit le duo en chœur.

L'équipe avec laquelle les Séparables travaillent est chapeautée par Paul Zoungrana, metteur en scène connu en Afrique, assisté de Jean Baptise Nacanabo. "Nous, nous sommes fiers de dire qu'on va faire quelque chose qui sera du jamais vu. Et c'est pour amener aussi le spectacle à un autre niveau", assure de son côté le producteur du groupe, David Zoungrana, alias Path Davis. Ce sera une façon, poursuit-il, de rehausser le niveau de la culture burkinabè et d'inciter d'autres artistes à emboîter le pas.

Pour l'organisation de ce concert inédit, Les Séparables peuvent compter sur le soutien de CANAL+ Burkina, "révélateur N°1 des talents burkinabè". "Ce n'est pas la première fois que nous accompagnons Moussa Petit Sergent. Nous l'avons déjà fait avec son festival Rire en fête", fait remarquer Vincent Diby, directeur administratif et financier de CANAL+ Burkina. "Nous avons déjà vu son talent et les messages qui sont des messages conscients et nous nous positionnons comme étant le partenaire de la culture burkinabè. Il était donc logique que nous l'accompagnions dans ce spectacle inédit. Ce qu'on attend est que la population réponde présent à l'invitation de Moussa et son équipe et qu'elle vienne se divertir, il y'a des messages forts qui seront passés. Il faut que la population soit présente pour pouvoir entendre ces messages qu'il a pour son public", ajoute M. Diby.

Tous donc à Canal Olympia Ouaga 2000 ce samedi 4 juin 2022. Les tickets sont disponibles aux prix de 2000, 5000 et 10 000 FCFA.