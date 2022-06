Cote d'Ivoire: "Sublime Côte d'Ivoire" - Miss Monde - Olivia Yacé investie "Ambassadeur du tourisme ivoirien"

Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021 et 2ème dauphine Miss monde a été distinguée par le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana. C'était le 2 juin 2022, au Palm Club hôtel d'Abidjan Cocody.

Cette distinction porte la " Reine de beauté " au palmarès de cette fonction de bons offices. Et ce, à l'instar de Didier Drogba et du quatuor du Groupe Magic System, avec l'onction de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt). D'ailleurs l'Omt a adoubé ce choix du Ministre Siandou Fofana, en charge du Tourisme ivoirien, Président du Conseil exécutif de l'Omt et de la Commission ministérielle continentale.

Et acté par Mme Elcia Grandcourt, Directrice Régionale pour l'Afrique de l'institution onusienne. " C'est pour moi et mes équipes, une grande joie d'organiser cette cérémonie de distinction de la Miss Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire, 2ème dauphine Miss Monde et Miss Monde Africa, au rang d'Ambassadeur du tourisme de notre beau pays, notre "Sublime Côte d'Ivoire" ", s'est réjouie la Mme Frédérique Ada Kouassi, Chef de Cabinet du ministère du Tourisme et des Loisirs.

A cette occasion, elle s'est félicitée Victor Yapobi et le Comici pour sa constance pour la quête de l'excellence en alliant beauté et intelligence dans ce concours Miss Côte d'Ivoire. " Merci cher frère Victor Yapobi, pour ce professionnalisme dont tu fais preuve dans l'organisation de tes activités. Soyez rassurés de tout mon soutien pour l'excellent travail que vous accomplissez ", a-t-elle félicité M. Yapobi.

A Miss Olivia Yacé, elle dira : " Vous avez fait chavirer l'univers de par votre beauté et votre probité, votre élégance et votre intelligence pour en faire une signature... " Et d'ajouter qu'elle a su rendre fier la Nation ivoirienne, le Président Alassane Ouattara, la Première dame Dominique Ouattara. A l'en croire, ces personnalité en vue en elle un modèle pour la jeunesse en quête de repères et de modèles.

Au cours de cette cérémonie, Jean-Marc Yacé, Maire de la Commune de Cocody, a témoigné sa gratitude au Ministre du Tourisme et, par ricochet, au Gouvernement. Dans le même élan, SE Miss Olivia Yacé, a salué l'onction bienveillante du Président Alassane Ouattara et de la Première dame Dominique Ouattara, qui lui ont valu et continuent d'estampiller son sacre au niveau mondial d'un sceau officiel.

" Au regard de tout ce que je viens de préciser, il était plus qu'important pour mon département ministériel, de vous élever au rang d'Ambassadeur du tourisme ivoirien. A qui d'autre, qu'une noble personne peut-on attribuer le titre d'Ambassadeur. Une personne qui de surcroît fait l'unanimité. L'unanimité, un sentiment si rare par ces temps où les opinions sont si tranchées ! Qui mieux qu'un Ambassadeur dont la beauté n'a d'égale que son intelligence, peut trôner aux côtés de Drogba et le Groupe Magic System ", a déclaré, au nom du ministre Siandou Fofana, son Chef de de cabinet Mme Mme Frédérique Ada Kouassi